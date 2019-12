28% des personnes achètent un cadeau de Noël à leur ex!

Acheter un cadeau de Noël à votre ex? Ben voyons, c’est quoi l’idée? Eh bien, surprise : apparemment, ce n’est pas aussi inhabituel que ça! En effet, selon une récente étude, 28% des personnes admettent offrir un cadeau à leur ex, à l’occasion de Noël. Mais pourquoi? Se sentent-elles obligées de le faire, car elles ont des enfants avec leur ex? Ou est-ce une tentative (un peu désespérée, on va se le dire!) de reconquérir le cœur de cette personne? Ça, ça reste à voir…

Autre fait fort intéressant : 28% des personnes achètent un cadeau de Noël à leur animal de compagnie! Incroyable, mais vrai! Ainsi, pourrait-on affirmer que, règle générale, une personne ressent le même type d’attachement envers son chat ou son chien qu’envers une personne avec laquelle elle a fait un bout de chemin, peu importe que ce « bout » en question se calcule en termes de mois ou d’années? Hum, probablement pas non… Mais, quand on pense que selon un autre sondage, 13% des personnes offrent un présent à un collègue de travail, pour Noël, les statistiques précédentes peuvent paraître un peu surprenantes.

Un ex mérite un cadeau parce que…

… pour des raisons personnelles! Et ce même si, toujours selon la même étude, 49% des personnes qui disent avoir tenté de conserver des liens cordiaux avec leur ex – voire d’être amis – avouent l’avoir regretté par la suite. Mais bon, pour ces personnes pour lesquelles ces « ex-relations » fonctionnent, voici le petit top 6 des raisons qui les motivent à gâter leur ex à Noël, avec un cadeau :

Ces personnes ont au moins un enfant avec leur ex. Avec du recul, leur relation ressemblait davantage à de l’amitié qu’à de l’amour. La jalousie ne fait pas partie des traits de caractère de ces personnes, ni de leur ex. Ces deux personnes avaient initialement des liens amicaux avant de devenir un couple. Ces ex ont le même cercle d’amis, alors ce serait un peu étrange de se « bouder » devant le reste de la gang. Ces deux personnes habitent dans un petit village et comme elles se croisent souvent, vaut mieux ne pas envenimer les choses. Alors tiens, un cadeau!

Quel montant est-il juste de dépenser, pour un ex?

Si votre intention est d’offrir un cadeau de Noël à votre ex, cette année, ou que l’idée commence à germer dans votre tête (vive les achats de dernière minute!), sachez qu’il y aurait tout de même des règles à respecter… Effectivement, selon ces 28% de personnes qui offrent un présent à leur ancienne flamme, le coût de celui-ci ne devrait pas dépasser 75$. Et ça, c’est en prenant en considération que la somme des cadeaux de Noël qu’elles achètent à la personne qui partage actuellement leur vie se trouve quelque part entre 87$ et 200$.

Et vous, oseriez-vous acheter un cadeau de Noël à votre ex? Ou peut-être que vous le faites déjà?

(sources : winc.fm et theglobalcanadian.com)