479 millions $ : le budget de rénovation de la reine Elizabeth II!

Avis à tous : la reine Elizabeth II a décidé d’investir dans la rénovation du palais royal de Buckingham et elle cherche la perle rare pour gérer les travaux. Pimper la maison officielle des membres de la monarchie britannique coûtera environ 479 millions $. Le palais commence à avoir besoin d’amour, alors qu’aucune amélioration majeure n’a été apportée depuis les années 1950… et depuis « l’abandon » royal du prince Harry et de Meghan Markle!

Il y a un mot d’ordre dans le monde de la rénovation : à chacun son budget pour des travaux de réno, aucun jugement n’est permis! Du moins, c’est un peu ce qu’on a envie de se dire en découvrant l’extraordinaire somme que sa Majesté royale compte investir pour dorloter sa demeure. Ce méga projet de réno devrait s’étendre sur une période d’environ dix ans et s’effectuer dans le palais en entier (petit rappel : il contient 775 pièces), une aile à la fois, afin de permettre aux membres de la royauté britannique qui l’habitent de continuer de vaquer à leurs occupations comme bon leur semble. À noter que la plomberie, l’électricité et le système de chauffage du palais devront eux aussi être mis à jour. Ledit palais initialement bâti en 1703, il sera intéressant de voir si la reine a développé un goût pour l’architecture moderne, au fil des années, depuis qu’elle y réside.

Offre d’emploi alléchante! À qui la chance?

Si on ignore ses préférences en matière de décoration et d’architecture, on sait néanmoins que la reine a choisi d’utiliser un moyen très actuel pour dénicher la perle rare qui dirigera les importants travaux de sa maison. Effectivement, une offre d’emploi a officiellement été mise en ligne! Vous pouvez d’ailleurs la consulter (le document est en anglais, évidemment) et postuler, si l’envie vous prend. Mais faites vite, car vous avez jusqu’au 11 févier! Prenez donc deux petites minutes aujourd’hui. Vaut mieux tard que jamais.

En gros, sa Majesté recherche une personne qui pourra travailler du lundi au vendredi, pour un total de 37, 5 heures par semaine. Elle offre un salaire annuel de 49, 400$. Des négociations peuvent être envisagées, selon l’expérience du candidat. D’ailleurs, cette fameuse personne qui sera en charge de planifier et superviser les rénovations devrait idéalement être familière avec des travaux de construction dans des immeubles historiques.

La reine promet que ce sera tout un défi à relever… On ne sait pas pourquoi, mais on n’en doute pas une seule seconde!

On peut en venir à se demander si la reine Elizabeth II entreprend un projet d’une telle envergure pour se changer les idées et s’occuper l’esprit, à la suite du gros scandale « Harry, Meghan et Archie déménagent au Canada »…

(source : architecturaldigest.com)