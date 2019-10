78% des parents volent les bonbons d’Halloween de leurs enfants!

Crions au scandale! Ou au vol! Comment autant de parents osent-ils faire ça à leurs enfants? La réponse est simple : parce qu’ils ont encore leur cœur d’enfant et aimeraient retourner à l’époque où l’Halloween était la journée la plus excitante de leur année. Blague à part, une récente étude révèle que 78% des parents mettent la main à même les réserves de bonbons fraîchement recueillis par leur progéniture. Résumé de cette enquête des plus importantes!

L’étude en question a été réalisée auprès de 3099 personnes âgées de 18 ans et plus. Sérieusement, une personne de plus ça ne leur tentait pas, pour faire un chiffre rond?! Peu importe, le résultat demeure le même : 78% des répondants avouent voler les bonbons d’Halloween de leurs enfants quand ils ont le dos tourné ou, pire, pendant qu’ils dorment à poings fermés, épuisés de leur promenade autour du quartier pour récolter les fameux bonbons. Dans les faits, 28% des parents admettent aussi qu’ils en viennent probablement à manger la plus grande part des bonbons recueillis par leurs rejetons! Injustice fois mille! Puis, 71% des parents feraient exprès pour acheter plus de bonbons qu’ils n’en donneront, question d’en avoir en surplus à la maison. Mais où est donc leur esprit d’Halloween? Il est encore bien vivant, justement, car 85% d’entre eux disent célébrer cette fête, même s’ils n’ont pas d’enfant. Psitt : l’adulte moyen mangerait 22 lb de bonbons, par année.

C’est le temps de vider votre taie d’oreiller!

On n’a aucune statistique pouvant nous indiquer si la taie d’oreiller vide est encore le moyen le plus populaire pour récolter les bonbons, le 31 octobre, mais pour l’image, imaginez qu’on vide la taie d’un adulte, puis celle d’un enfant et qu’on leur demande ensuite de mettre chacun de côté les bonbons qu’ils préfèrent… Surprise : leurs choix seraient bien différents! En effet, selon un autre sondage sucré, le top 5 des sucreries favorites des adultes et des enfants va comme suit :

Top 5 – adultes

Le chocolat Reese (ou Reese’s, car l’appellation semble varier par chez nous et aux États-Unis) Les M&Ms Les jujubes Les petits chocolat Hershey’s Kisses Le bonbon de maïs (communément appelé « candy corn »)

Top 5 – enfants

Les Smarties Les bonbons mous en cubes aromatisés aux fruits Starburst Le chocolat Twix Les Nerds Les Skittles

Pour trouver le seul terrain d’entente, il faudrait étirer le palmarès des enfants à un top 7, position à laquelle apparaissent les M&Ms (qui se retrouvent au second rang chez les préférences des adultes).

En passant, le chocolat Reese est vraiment très gagnant chez les adultes, car il regroupe à lui seul 62% des votes.

À votre tour de faire une confession : faites-vous partie du 78% de cette enquête?

(sources : wrdw.com, gator995.com et mentalfloss.com)