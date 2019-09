Faites-vous votre lit tous les jours? Ou ressentez-vous parfois l’appel de la paresse et vous quittez la maison abandonnant vos draps, vos oreillers et votre couette à leur triste sort, sens dessus dessous? Si c’est le cas, c’est le temps de remédier à la situation aujourd’hui! En effet, le 11 septembre, on célèbre la Journée nationale pour faire son lit. C’est quand même assez drôle qu’une telle journée existe, on va se le dire, alors amusons-nous avec son concept…

Commençons par mettre une chose au clair : il semble y avoir un perpétuel débat entre les personnes qui font leur lit le matin, dès qu’elles en sont sorties, et celles qui préfèrent attendre un peu avant de replacer draps et couvertures, car apparemment, c’est meilleur pour la santé. En effet, des études auraient démontré que de laisser les draps défaits et « ouverts » pendant un certain moment empêche la prolifération des acariens dans notre lit. Durant notre sommeil, nous transpirons dans nos draps. Ces petites bestioles bien désagréables que sont les acariens ont besoin d’une présence d’eau dans l’atmosphère pour survivre. Notre lit s’avère donc un pas pire terrain de jeux pour les acariens! Ainsi, en le laissant défait plus longtemps (par exemple le temps de prendre une douche, de lire les infos du matin sur votre tablette en buvant un café ou de vous maquiller), l’humidité disparaît des draps et du matelas. Ça, ce serait le point de vue scientifique.

Ceci étant dit, il existe cependant des avantages à faire son lit tous les jours.

Pour un réveil tout en douceur…

Même si certaines personnes se lèvent de meilleure humeur que d’autres, il n’en demeure pas moins que c’est la loi du moindre effort qui prédomine, durant les premières minutes de votre journée. Du coup, faire votre lit vous montre que vous êtes capable d’effectuer une tâche quelconque même si votre cerveau et votre corps sont encore au ralenti. On dit aussi que les personnes qui font leur lit auraient une vie sexuelle plus active… Ensuite, faire votre lit pourrait possiblement vous rendre plus productive. Inconsciemment, il semblerait qu’en faisant votre lit tous les jours, vous vous préparez à mieux y dormir, le soir venu. Votre sommeil en devient ainsi mieux géré, ce qui vous permet de penser à autre chose, tout au long de la journée. C’est un peu étrange, mais apparemment que c’est vrai. Une chambre anti-stress pour un esprit zen!

Comment les organisateurs de la Journée nationale pour faire son lit suggèrent-ils de célébrer cet « événement »? C’est simple :

Gâtez-vous en vous procurant un nouvel ensemble de draps. Ça fait du bien de se débarrasser de draps usés à la corde!

Changez votre matelas de côté et/ou passez l’aspirateur dessus. Lui aussi a envie d’être pomponné parfois.

Apprenez, une bonne fois pour toutes, comment plier un drap contour!

Quelques chiffres sur le lit

En terminant, profitez de cette Journée nationale pour impressionner vos proches avec des statistiques intéressantes sur le lit.

1/3 de votre vie. Voilà le temps que vous passerez, dans votre lit!

de votre vie. Voilà le temps que vous passerez, dans votre lit! 59 % des personnes ne font pas leur lit.

% des personnes ne font pas leur lit. 71 % des personnes qui font leur lit tous les jours se disent heureuses.

% des personnes qui font leur lit tous les jours se disent heureuses. 62% des personnes qui ne font pas leur lit confient être insatisfaites face à un ou plusieurs aspects de leur vie.

Alors, rendez-vous service et faites votre lit!

(sources : nationaltoday.com et elitedaily.com)