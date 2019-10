L'incroyable amitié d'un chaton et d'un hérisson

Faites la connaissance d'Audree et de Herbee, un duo improbable si attachant qu'il pourrait faire fondre un cœur de pierre.

La première est une jeune chatte de Bengal au tempérament curieux et espiègle. Le second, surnommé Mr.Pokee, est un charmant hérisson qui adore faire la grimace.

La jeune femme qui a toujours pris soin de ces petites bêtes se nomme Talitha Girnus. À travers une série de clichés, elle nous invite à suivre les aventures de ces deux amis inséparables, dans des décors enchanteurs.

Sur la page Instagram créée en l'honneur de Mr.Pokee, plus de 1000 images y ont été publiées, chacune plus cute les unes que les autres! Ne vous étonnez pas si elle compte 1,5 million de fidèles abonnés.

En voici un échantillon.

Difficile de ne pas craquer pour ces deux complices.

Malheureusement, Mr.Pokee a quitté notre monde peu de temps avant son quatrième anniversaire, au début de 2019.

Son esprit continue à vivre grâce à ces photographies, ainsi qu'aux souvenirs qu'il a laissés en héritage à tous ceux qui ont croisé sa route. En particulier son amie Audree et sa maîtresse Talitha.

Majustueux, mais demandant

Réputé pour être malicieux, vif et affectueux, le chat de Bengal a besoin de distractions et réclame beaucoup d'attention. Bien que vous soyez certainement tombé sous son charme, avant d'en adopter un, soyez certain de savoir dans quoi vous vous embarquez.

Idem pour le hérisson!

(Crédit : Talitha Girnus, Mr.Pokee/Instagram, My Modern Met)