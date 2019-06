Boire du vin en petite culotte : adopterez-vous la tendance?

Vous êtes au boulot et la journée a été longue, très longue… Votre esprit se met à vagabonder et vous vous imaginez de retour à la maison, avec un bon verre de vin. Vous êtes impatiente de vous accorder enfin un petit moment de relaxation. Tant qu’à siroter votre vin dans le confort de votre demeure, pourquoi ne pas adopter la nouvelle tendance anti-stress à souhait? Celle-ci nous vient directement de la Finlande et elle consiste à boire du vin en petite culotte!

Vous êtes davantage du type à vous la couler douce en pyjama? Vous en avez bien le droit, mais pourquoi ne pas vous lâcher complètement lousse avec un verre de bordeaux, de chardonnay, de pinot grigio ou de rosé en vous mettant encore plus confortable? Ou ne serait-ce que parce que votre petite culotte en dentelle si mignonne, vous avez envie de l’honorer d’une manière qui a de la classe… Les célibataires parmi vous seront d’avis que ce n’est pas parce qu’on est seule qu’on ne peut pas avoir de la belle lingerie, tsé!

Bref, la Finlande est en train de lancer un mouvement qui se veut libérateur, d’une certaine façon…

Un nom dur à prononcer, mais un concept facile à adopter!

Cette philosophie de vie à la finlandaise, elle a un nom : le Kalsarikännit. Ça voudrait littéralement dire : « boire chez soi, seul, dans ses sous-vêtements ». Et ce qui est bien avec cette philosophie, c’est qu’elle ne nécessite aucun entraînement rigoureux. En effet, il vous suffit de revenir du travail, de retirer vos vêtements, mais de conserver votre petite culotte (et enfiler un chandail super confortable est aussi de mise), puis de vous verser un verre de votre vin de prédilection ou de la bouteille qui est déjà débouchée à la maison. C’est tout. Et les chances sont que vous y prendrez rapidement goût!

Pour les plus audacieuses, le mouvement Kalsarikännit peut même se partager… Effectivement, certaines personnes disent aimer vivre l’expérience à deux ou en groupe, une fois qu’elles sont bien à l’aise avec l’idée.

Alors, boire du vin en petite culotte, vous en pensez quoi?

(sources : lebonbon.fr et fr.starsinsider.com)