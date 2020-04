C'est la Journée nationale pour trouver un arc-en-ciel!

Alors que la pandémie du coronavirus nous oblige à demeurer en confinement à la maison, nos crayons de couleur permettent de lancer un message d’espoir et mettent un sourire sur les lèvres des enfants et des adultes. L'initiative qui a débutée en Italie et qui se propage à travers le monde grâce aux médias sociaux, permet d'égayer nos journées, malgré la Covid-19.

On dit souvent : « après la pluie, le beau temps »… Et entre ce changement de température, si vous êtes chanceuse, vous risquez d’apercevoir un arc-en-ciel! Certaines personnes voient l’arc-en-ciel comme un signe d’espoir, d’autres comme la promesse qu’un de leurs rêves est sur le point de se réaliser. Néanmoins, l’arc-en-ciel n’apparaît pas sur commande… et c’est bien dommage car le 3 avril est la Journée nationale pour en trouver un!

Il y a de ces petits moments de la vie où tout semble s’arrêter, le temps d’un clignement de paupières… Comme si, pendant quelques instants, plus rien ne comptait. Étrangement, voir un arc-en-ciel entre dans cette catégorie d’événements. C’est vrai, on dirait qu’on ressent le besoin de dire à quelqu’un : « Oh, un arc-en-ciel! ». Comme pour partager et valider ce moment. Mais bon, l’arc-en-ciel en vient rapidement à devenir banal et on passe tous à autre chose! Bref, rien ne sert de s’engager dans une quête à l’arc-en-ciel sans fin. Par contre, puisque que le 3 avril a été déclaré la Journée nationale pour trouver un arc-en-ciel, là vous avez le droit de le chercher tant que vous le voulez dans votre quartier: personne ne va vous juger!

Mais pourquoi?

Vous vous demandez pour quelle raison une telle journée est inscrite au calendrier? Et si c’était simplement pour nous permettre de vivre un petit moment de magie qui brise le quotidien? Car l’arc-en-ciel est un phénomène en soi, quand même. Selon sa définition officielle, il est un photométéore, un phénomène optique qui se produit dans le ciel qui rend visible le spectre continu de la lumière du soleil quand il brille pendant la pluie. Imprévisible, il arrive qu’il se pointe exactement au bon moment, comme s’il savait qu’une petite touche de beauté rassurante était la bienvenue!

L’arc-en-ciel en quelques points

Saviez-vous que l’arc-en-ciel se situe toujours à l’opposé du soleil?

Il forme un angle approximatif de 40 à 42 degrés.

Apparemment, les conditions idéales pour voir un arc-en-ciel sont lorsque le soleil brille derrière vous et que les gouttes de pluie sont devant vous…

Il présente sept couleurs : le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu, l’indigo et le violet.

La bande colorée rouge se situe à l’extérieur de l’arc-en-ciel, pendant que le violet est à l’intérieur.

Même si la chance est souvent l’élément premier lié à l’apparition d’un arc-en-ciel, certaines traditions varient à ce sujet… En effet, dans une région du Vietnam, il annonce plutôt la maladie ou la mort.

Tout ça pour dire qu’on ignore exactement pourquoi une telle journée existe et spécifiquement le 3 avril, mais des petites joies gratuites de la vie comme ça, on les prend quand ça passe!

(sources : nationaldaycalendar.com et countryliving.com)