Ce que vos voyages de couple disent sur vous…

Le temps des Fêtes est officiellement commencé! Ça, ça veut dire qu’au cours des prochains jours, vous risquez de prendre la route à quelques reprises ou que vous vous apprêtez peut-être même à partir en voyage. Ah, la planification d’un voyage de couple, c’est le fun! Mais arrêtez-vous un peu au concept du voyage de couple, un instant… Et si vos vacances typiques en amoureux en révélaient plus que vous ne le pensiez sur vous? C’est ce qu’on va voir!

Un périple de type back-pack en Asie, un tout-inclus sous le chaud soleil du Sud, une virée shopping à New York ou encore une visite de monuments historiques européens. On s’entend que ce ne sont pas les choix qui manquent pour vous divertir en amoureux durant vos vacances, selon vos intérêts et votre budget, évidemment. Mais si on passait outre l’évidence, un peu… Selon une étude, 35% des personnes en couple révèlent qu’une mésentente à propos de vacances peut mener à la fin d’une relation. Du coup, il semblerait qu’on peut diviser les petits conflits liés au voyage entre amoureux en trois catégories. Choisissez celle qui vous interpelle le plus et découvrez ce que ça révèle sur votre union.

Votre concept de voyage de rêve est complètement à l’opposé

Lors de vos vacances, vous avez envie de vous faire du fun, alors que votre partenaire veut décompresser? C’est le type de discussion qui peut facilement dégénérer, mine de rien! Cependant, si vous en venez à un consensus après un certain temps, sachez que ça veut dire que votre couple, c’est du solide. En effet, tous les couples de votre entourage rêvent secrètement d’avoir une aussi belle communication que la vôtre. Vous êtes deux personnes compréhensives et pleines de compassion.

Quand la planification va juste dans un sens…

Vous avez l’impression que votre tendre moitié ne vous aide pas à organiser votre escapade en amoureux? Si un seul des membres de votre couple se tape toute la planification et que ça l’enrage, hum ça n’augure pas nécessairement bien, c’est clair! Ça peut également signifier que l’un d’entre vous prend un peu plus votre relation au sérieux que l’autre… En même temps, si ça vous irrite sur le moment, dites-vous que d’une certaine façon, vous vous complétez à merveille : le planificateur a besoin d’une personne spontanée pour lui faire des surprises et celle-ci doit parfois être ramenée à la réalité!

Vous oubliez pourquoi vous vous obstinez

Lorsque le jour du départ arrive enfin, celui que vous attendiez impatiemment depuis des semaines pour décrocher totalement, il est normal que le moindre commentaire qui ne vous rejoint pas émis par votre partenaire vous titille un peu. Là, puisque vous êtes peut-être les deux à bout, le ton hausse et la discussion peut s’envenimer rapidement. Le pire dans tout ça? Vous vous obstinez pour des niaiseries! Les voyages peuvent ainsi révéler un petit côté agaçant de l’autre que vous ne connaissiez pas… Ça signifie tout simplement que vous apprenez encore à vous connaître et que même si l’autre « alimente » votre mauvaise humeur, c’est positif, en bout de ligne. Vous êtes de vrais passionnés et vous vous désirez ardemment!

Alors, prête pour des vacances de couple?

