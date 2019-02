Ce que votre queue de cheval révèle sur vous…

Pratique lorsque vous faites du sport ou pour donner un petit punch de plus à un look de soirée, la plupart des femmes voient certainement la queue de cheval – ou couette, si vous préférez – comme une très bonne alliée! Que vous l’aimiez haute, bien serrée ou décontractée importe peu : à chacune son style. Cependant, plusieurs secrets se cacheraient derrière votre technique de l’élastique. Découvrez ce que votre queue de cheval dit sur vous…

Saviez-vous qu’au 18e siècle, ce sont les hommes qui adoptaient la queue de cheval et non pas les femmes? En effet, jusqu’au début du siècle suivant, la couette était même la coiffure souvent exigée pour les hommes dans l’armée. Puis, un nouveau règlement est passé et les soldats se sont familiarisés avec la coupe très courte, voire la tête complètement rasée. Pour les femmes, la fameuse queue de cheval a commencé à être une tendance ou un choix « acceptable », au début du 20e siècle. Auparavant, c’était effectivement vu comme informel de se coiffer les cheveux ainsi, si vous étiez une femme.

De nos jours, la queue de cheval, on l’aime à toutes les sauces!

La couette haute

Majestueuse et élégante, elle se porte bien haute. Bref, elle trône sur le sommet de votre tête! Normalement, c’est le genre de coiffure serrée d’où aucune mèche rebelle ne doit s’échapper. S’il s’agit de votre type de couette, vous êtes une perfectionniste dans l’âme et vous aimez montrer à quel point vous êtes sophistiquée, chaque fois que l’occasion se présente. Un tantinet paresseuse, vous aimez prendre votre temps, dans la vie.

La couette basse

Lorsque l’élastique se noue bien bas, à la nuque, c’est souvent pour une coiffure rapide, quand vous êtes pressée et que vous vous arrangez en moins de deux. Vous êtes une femme très naturelle : vous n’aimez pas le superflu et à la maison, on vous voit rarement avec du maquillage. Une femme de tête, vous aimez vous démarquer et vous refusez d’entrer dans quelque moule qu’il soit. Le monde – votre monde – vous appartient!

La couette « moyenne »

C’est la plus populaire des queues de cheval. Elle se porte au beau milieu de la tête et convient autant aux cheveux très longs qu’à ceux portés aux épaules. Ce type de couette représente bien le côté simple et classique de votre personne. Vous êtes également coquette et vous avez une confiance inébranlable en vous. On a l’impression que vous êtes pleine de contradictions, entre vos envies de faire la fête et celles de faire la grasse matinée!

La couette décontractée

Tsé, celle qui se veut lousse et échevelée à l’extrême… même si vous avez passé de nombreuses minutes à vous coiffer! S’il s’agit de votre coiffure de prédilection, sachez que ça veut dire que vous êtes très soucieuse des détails et minutieuse, mais vous le saviez probablement déjà. L’univers de la mode vous fascine beaucoup. Peut-être que vous êtes du genre à confectionner vous-même vos fringues ou à tricoter un foulard dans le métro pour passer le temps!

Alors, est-ce que votre queue de cheval vous connaît bien?

