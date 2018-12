Ce que votre thé préféré révèle sur vous…

Saviez-vous que le 15 décembre est la Journée internationale du thé? Eh bien, maintenant que vous êtes au courant, pourquoi ne pas célébrer comme il se doit cette boisson chaude si réconfortante qui vous accompagne été comme hiver, à travers tous vos états d’âme! Parce que oui, votre thé favori dévoile des petits aspects cachés de votre personnalité…

Célébrée depuis 2005, la Journée internationale du thé atteindra un sommet jamais vu encore cette année. En effet, une compétition du plus gros buveur de thé avec une paille en bambou se tiendra ce week-end, à Paris! Mais bon, il n’est pas nécessaire de vous lancer dans un tel défi à la maison pour remercier le thé de faire partie de votre vie. Amusez-vous simplement à analyser ce qui se trouve dans votre tasse!

Vive la menthe!

Si, à la fin d’une longue journée, rien ne vous tente plus qu’une bonne tasse de thé aux feuilles de menthe, c’est que vous êtes une personne extrêmement douce, gentille et délicate. Angoissée de nature, vous accueillez toujours avec beaucoup de plaisir votre moment de détente mentholé.

S.O.S. gingembre

Le gingembre a un petit « kick » spécial, à la fois épicé et surprenant. C’est rarement l’impression qu’on se fait de vous ça, une femme audacieuse qui aime pimenter sa vie! Pourtant, sous vos apparences de personne sereine, posée et prévisible, vous êtes pleine de surprises, surtout dans la chambre à coucher…

Jolie camomille

Coquette, taquine et généreuse : voilà trois qualificatifs que vos proches utilisent souvent pour vous décrire! Vous aimez les belles choses et surtout la simplicité. Ironiquement, vous peinez souvent à vous endormir, car votre esprit est trop préoccupé… Apprenez à être aussi zen et relaxe que la camomille!

Voir la vie en vert

Si vous êtes une amatrice de thé vert, il n’y a pas plus réaliste que vous, dans la vie. Votre côté rationnel et terre-à-terre est très dominant. C’est justement la raison pour laquelle vos amis et votre famille font toujours appel à vous pour vos conseils judicieux. Cependant, vous aimez oser un peu, à vos heures…

Du chai et ça presse!

Non pas que vous soyez nécessairement une personne très paresseuse, mais vous avez besoin qu’on vous donne un petit coup de pied au derrière des fois! Par contre, quand vous êtes lancée, rien ne peut vous arrêter. Votre petit côté excentrique charme à tout coup.

Puis, vous reconnaissez-vous dans votre thé préféré?

