Célébrez la Saint-Valentin avec un vin mystique!

Cette année, vous avez envie de donner une petite touche mystique à votre Saint-Valentin? Euh oui, quelle excellente idée! Parce qu’il est temps de prouver à tous les sceptiques que la fête de Cupidon n’est pas nécessairement un événement quétaine, voici une sélection de vins mystiques pour pimenter votre soirée en bonne compagnie… ou seule ou avec une amie, pourquoi pas. Retrouver notre passion pour l’astrologie dans notre verre de vin, on aime ça!

Et si le vin mystique en venait à voler la vedette au chocolat? Bon, peut-être pas, car après tout, le vin et le chocolat cohabitent très bien ensemble. Mais s’il vous est possible de sélectionner votre vin selon votre signe astrologique et même la bouteille que vous pouvez offrir à votre hôte lors d’un souper ou d’un brunch (vive les bulles et le mimosa!), ça ne devrait pas vous étonner tant que ça de savoir que l’astrologie et le vin sont eux aussi étroitement liés…

Un p’tit goût de société obscure

saq.com

Fruité et généreux, ce vin rouge de la Sicile (Italie) charme par son étiquette mystérieuse et curieuse – voire un peu effrayante, mais dans le bon sens! Societa Oscura Terre Siciliane vous donnera peut-être en effet l’impression d’appartenir à une société obscure, le temps d’une bouteille de vin. Une nouveauté sur les tablettes de la SAQ, il vaut le détour pour son prix abordable (12$) et ses notes de petits fruits rouges. Pour les expertes : c’est un produit de culture bio de cépages Nero d’Avola (70%), Merlot (20%) et Shiraz (10%). Oserez-vous entrer dans la société secrète?

Une constellation de chardonnay

saq.com

Si vous êtes davantage de type vin blanc et que le chardonnay vous fait particulièrement triper, un petit chilien bio à l’étiquette qui rappelle une constellation d’étoiles, ça vous dirait? L’Emiliana Novas Chardonnay (à 100%) vous fera voir des étoiles avec son prix de 18$ (à la SAQ) et c’est le cas de le dire! Un télescope n’est pas requis pour le déguster, mais si vous voyez une étoile filante, n’oubliez pas de faire un vœu. À noter que cette superbe étiquette mystique se retrouve également sur les vins Emiliana Novas Carménère/Cabernet Sauvignon, Vinedos Emiliana Novas Gran Reserva Pinot Gris, Emiliana Novas Syrah Mourvedre et Emiliana Novas Pinot Noir Gran Reserva.

Du gin mystique? Oui, SVP!

Wow la belle nouvelle! Peu importe que vous soyez une fan de gin ou non (sachez qu’il y en a de plus en plus d’assez exquis concoctés ici, au Québec) vous serez certainement charmée par la bouteille de la nouvelle édition limitée du gin écossais Hendrick’s, Lunar gin – gin lunaire, en bon français. Il vient tout juste de naître, mais, malheureusement, il ne se vendra pas au Canada tout de suite, seulement au Royaume-Uni. Prenez votre mal en patience si vous souhaitez ajouter ce bijou de bouteille mystique à la collection de votre bar! Qui sait, ce sera peut-être possible à temps pour la prochaine éclipse lunaire?

Alors, oserez-vous le verre de vin mystique, en cette Saint-Valentin?