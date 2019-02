S’il fallait que Céline Dion se promène les chevilles à l’air en espadrilles l'hiver…

C’est sur la bouche d’à peu près tout le monde que je connais présentement : «Non, mais, hey, ça a-ti pas d’allure de voir ces (3 ou 4) jeunes Milléniaux déambuler sur les trottoirs glacés en ville avec des petits souliers Vans en toile et les chevilles à l’air dans la tempête de neige à -40! Vous nous aurez pas, maudite génération de snowflakes précieux!».

Pourtant, il me semble qu'il faut être fait fort en torpinouche pour braver le froid de même, au nom de la mode ou simplement de la nonchalance. Mais bon. Je ne dis pas que c'est l'idée du siècle... Mais, clairement, pour certains, la vue d'une cheville en janvier, c’est inacceptable. Il faut croire que ces gens sont tellement empathiques qu'ils ressentent le froid à la place de la poignée de jeunes cartes de mode qui se paradent avec pas d'bottes...

Oh, j'oubliais presque. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça l’air que Céline Dion a fait jasé quelques personnes des millions d'humains autour du monde ces jours-ci avec son look controversé, sans mentionner son mystérieux Pepe.

Ouin, il s'en brasse des grosses affaires dans l'esprit des gens ordinaires. Voilà une belle occasion d'aller creuser le fond de l'histoire. J'accepte avec joie cette mission que personne ne m'a vraiment confiée. (Après tout, j'ai une anecdote à vous confier au sujet de ma rencontre avec la diva québécoise, un peu plus bas dans cette chronique.)

Parce que... non, mais, hein! Un peu plus pis Céline nous ferait honte en portant des espadrilles pas de chaussettes dans la gadoue. Comment arriverait-on à se gérer collectivement, si une telle catastrophe devait se produire? Je pense qu'on ne s'en remettrait jamais.

Le Fashiongate de Céline

Les photos qui circulent nous laissent croire que Céline s’habille occasionnellement de manière avant-gardiste, possiblement pour compétitionner avec Ginette, le personnage de la sans-abri rousse dans le film Les visiteurs.

En plus, Céline et son oreille musicale ont un vrai don pour adopter un accent français un peu médiéval. Coïncidence?

La petite fille de Charlemagne est un vrai caméléon, et ça adonne bien, car c'est un des plus grands noms du showbiz. Ça aurait été autrement plus problématique qu'elle soit si exaltante si elle avait fait carrière comme gouverneure générale, neurochirurgienne ou démineuse.

Je ne comprends pas vraiment ce qui choque tant avec son look et sa désinvolture. Ça fait sourciller, certes. Mais justement, les gros sourcils dessinés au crayon sont vraiment tendance, c'est toujours bien de voir que ces petites patchs de poils servent encore à exprimer quelque chose d'autre que juste du paraître.

#LesGens n'ont-ils pas remarqué que la mode est souvent particulièrement laide depuis quelques années, avec le retour des vêtements des années 90, qu'on croyait avoir rangés dans le garde-robe de l'oubli?

Pourquoi Céline n'aurait pas le droit de profiter de l'air du temps en se costumant à sa guise, si les boutiques tentent de me vendre un chandail bedaine et un élastique scrunchie pour aller au bureau?

Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais personne n'hyperventile les jours où Céline s'habille dans un chic vêtement BCBG. Parce que ça lui arrive encore, mais ça fait des conversations moins intéressantes autour de la machine à café. Si au moins on soulignait aussi ce qu'on juge être de bon goût autant que quand elle s'habille comme la petite amie à Jacquouille la fripouille, on croirait que ce n'est pas juste un déversement de mépris à son égard.

Ma Céline, ta Céline, notre Céline

Au Québec, on aime bien nationaliser nos ressources. Après tout, «notre» Céline nous aurait mis sur la carte, selon ses plus grands fans. Je pense que Céline s'est mise là avec une poignée de collaborateurs d'ici. Selon certains, on rayonne à l'internationale grâce à elle. Mouin... Pourtant, je ne crois pas que les gens qui sont partis du bout du monde pour assister à son spectacle à Vegas sont venus pour voir «le Québec». Céline serait Suédoise, ses fans autour du monde n'y verraient que du feu. Plusieurs pensent carrément qu'elle est américaine ou française. On ne les blâme pas. Je soupçonne que Céline ne vienne de nulle part d'autre que de la Planète Céline.

J'ai rencontré Céline et vous ne croirez jamais ce qui est arrivé par la suite!

Vous savez peut-être déjà à quel point j'aime les tranches de vie autant que les tranches de pain...

Disons que je ne suis pas ce qu'on appelle « une fan de Céline ». Je ne suis pas non plus une détesteuse de Céline. C'est simplement que mon esprit est trop occupé à essayer de comprendre la finale de Twin Peaks ou de quelle matière est constitué le cerveau visionnaire de David Lynch pour vraiment m'attarder aux chanteuses pop. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'vous dise. Ça adonne que j'ai déjà rencontré Céline. C'est pas de ma faute. C'était un accident. J'ai pas fait exprès.

Je devais avoir environ 11 ans. Nous étions au restaurant en famille. Céline, René et des hommes d'affaires sont entrés dans le resto et tous les clients ont soudainement cessé de parler pour reprendre leur souffle.

C'était à l'époque où Céline commençait à devenir une réelle vedette internationale.

J'ai attendu quelques minutes et je suis allée vers elle, timidement. J'étais hyper nerveuse de voir LA plus grande vedette québécoise in the world. Pendant qu'elle autographiait la page d'un calepin de notes que ma mère avait dans sa sacoche, j'ai commencé à timidement jouer avec la chaîne que je portais à mon cou, sur laquelle se trouvaient deux petites clés de journal intime.

On va se le dire, il n'y a rien de cool à porter des clés de journal intime dans son cou, mais il faut croire que dans ma tête d'élève du primaire, j'avais un peu espoir qu'elle remarque mon accessoire mode DIY et qu'elle me trouve vraiment originale.

En toute franchise, René se sacrait un peu de ma présence à côté de lui, trop occupé à brasser des affaires, mais Céline était une vraie soie. Je me souviendrai toujours de sa grande délicatesse quand elle a pris le temps d'être attentionnée et de me demander mon nom.

Je suis retournée à ma table avec son précieux nom d'écrit sur un papier qui jaunit à ce jour dans un tiroir.

Autour de nous, durant le repas, les gens chuchotaient des commentaires. Dans la même phrase, on louangeait la beauté de sa nouvelle coupe de cheveux, tout en critiquant sa taille filiforme. « Est ben trop mince pour tomber enceinte!».

Céline a depuis eu 3 enfants, ne porte pas de chaîne au cou avec des clés de journal intime, aime les mets libanais, et se fiche éperdument de vous décevoir par les choix d'hors-d'oeuvre qu'elle commande à sa table.

L'appropriation de Céline

J'ai beau ne pas être une fan de Céline, j'aime bien cette version de Céline qui se déguise à sa guise.

Je vois parfois des itinérantes excentriques qui marchent sur la rue Ste-Catherine en poussant un panier d'épicerie qui contient leurs possessions, et qui chantent des chansons à voix haute pour aucune raison, tout en ayant probablement des choristes imaginaires qui les accompagnent dans leur tête. Elles souffrent possiblement de schizophrénie.

Si Céline errait sur la rue comme ça au lieu d'être à la chic Fashion Week de Paris, on croirait qu'elle a perdu la boule. Mais la vérité est qu'on ne la remarquerait même pas. Une invisible de plus au centre-ville.

Céline Dion n'est pas à nous. Je ne suis pas à elle non plus. Vous déciderez ce qui en est pour vous.

Certains disent qu'ils s'inquiètent sérieusement pour la santé mentale et physique de l'interprète de My Heart Will Go On.

On la soupçonne d'anorexie, car elle est trop maigre. On laisse entendre qu'elle n'a plus toute sa tête. Tous ces bons sentiments semblent louables, mais si vous vous en faites vraiment pour les gens vulnérables, ne perdez pas votre temps à vous concentrer sur Céline. Elle a amplement les moyens de s'entourer d'aidants, si elle en ressent le besoin.

Si votre coeur pleure en imaginant Céline dans un outfit trop fashion à fredonner des chansons sorties de nulle part pendant ses entrevues, pourquoi ne pas rediriger tous ces bons sentiments envers les vrais nécessiteux? Donnez généreusement à l'association d'entraide Le Chaînon ou à l'Accueil Bonneau.

Vous ferez alors une réelle différence dans la vie de femmes ou d'hommes brisés, qui souffrent et qui n'ont pas de voix. Ils pourront porter du linge pas trop laid, mais surtout chaud, grâce à votre copieux don. Qui sait, peut-être même qu'ils auront droit à une petite soupe lors de la prochaine bombe météorologique du siècle qui s'abattra sur le Québec dans les prochaines semaines...

Et si on s'occupait du sort de Céline quand tous les itinérants du Québec seront greillés pour l'hiver?

