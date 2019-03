CheeseChallenge : c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle

Avez-vous eu une étrange envie de vous faire un grilled-cheese cette semaine? Si oui, c'est peut-être à cause de l'omniprésence d'images de bébés avec une tranche de fromage sur le visage.

Ça s'appelle le Cheese Challenge, et c'est la nouvelle connerie virale sur internet.

Lancer du fromage à la gueule de son enfant pour avoir des likes, c'est un peu lâche

Certains ont donc décidé de s'amuser sur les internets aux dépens de leur bambin, et ils le font parce que c'est viral.

Moi je dis que SI t’es pour lancer de la bouffe d’une couleur et texture ridicules dans la face de quelqu’un, assure-toi d’abord qu’il soit en âge et taille de pouvoir te la relancer au visage, non?

Si c'est si inoffensif, pourquoi ne pas garrocher une tranche entre les yeux de El Chapo?

Après tout, ça fait rire!

Surtout quand la cible du projectile culinaire est cute, joufflue, et ne comprend pas trop ce qui se passe. Il rira bien un jour, certains disent... même s’il rira peut-être jaune (orange).

Le petit cheeseburger humain n’a aucune idée de ce qui se passe, mais ses parents – les gens avec un sens de l’humour légendaire – savent à la place de l’enfant sacré du LOL que c’est drôle.

(Ok, un montage Photoshop sur une oeuvre d'art historique de Jésus, ça c'est très drôle par'z'emple.)

Ni DPJ ni Prix Nobel

Faut-il appeler la DPJ pour dénoncer ce genre de parents? On a d'autres problèmes plus urgents, mettons. Mais il faut quand même exclure l'idée de les nominer comme parents modèles de l'année.

Si vous êtes tentés de reproduire ces vidéos sur votre progéniture parce que vous trouvez ça comique, pourquoi ne pas plutôt essayer de les faire rire eux, en vous autoprojetant une tranche de produit laitier sur le visage?

«On peut pu rire de rien de nos jours»

Personnellement, j'adore les absurdités. Plus quelque chose est cave, plus j'aime ça. C'est ainsi qu'est née ma quête vers l'insolite. Mais dans ce cas-ci, bof. The joke's on you, comme qui disent.

Je comprends que plusieurs gens de bonne foi trouvent ça drôle, un peu à l'image des vidéos de Jimmy Kimmel, où des parents font semblant d'avoir mangé tous les bonbons d'Halloween de leurs enfants, et filment leurs sanglots. Ou quand on voit des drôles de vidéos d'inconnus qui se pètent la gueule à la télé. On dit adjyoye, et c'est comme un réflexe de pouffer de rire pour relâcher cette tension.

Avons-nous le courage de réfléchir à ce qui se cache derrière ces phénomènes, et sur ce que ça dit de nous? Pourquoi a-t-on ce genre de réactions face à des malaises?

Les opinions sont divisées. Plusieurs personnes trouvent ça hilarant et inoffensif. D'autres trouvent ça cruel. Et la plupart trouvent ça bizz.

Imaginez une seconde si votre patron vous lançait une tranche de fromage en plein visage lors de votre prochaine réunion d'équipe? Une belle façon de valoriser ses employés, n'est-ce pas? J'aurais préféré une augmentation de salaire, perso. Vous?

Le Cheese Challenge, c'est un peu comme le Tide Pod Challenge pour parents, mais beaucoup plus insidieux, quoique moins chimique et sans arrière-goût de lessive. Ce n'est pas non plus un geste qui met l'enfant en danger de mort. Mais à l'ère où des enfants peuvent poursuivre leurs parents s'ils publient des photos d'eux sans leur accord sur les réseaux sociaux, vous voulez y réfléchir à deux fois avant de faire ce prank, qui immortalisera votre chérubin dans les archives du Web pour toujours avec une ridicule tranche de fromage en pleine gueule.

D'autres diront que ça ne lui fait pas mal, et qu'il faut bien rire de toute façon, car la vie est si difficile par moment. C'est vrai. C'est tough. C'est d'ailleurs une raison de plus de ne pas l'humilier publiquement dès son plus jeune âge, aussi mignon soit-il quand il braille ou qu'il est confus. Il compte sur ses parents pour ne pas le niaiser. On se fait tellement niaiser souvent au cours d'une vie. On peut-tu avoir un break quand on est encore aux couches?

L'enfant peut même rire sur le coup, surtout s'il vous voit rire. Ou peut-être rira-t-il plus tard quand il en prendra conscience. Il y a aussi des chances qu'il comprenne un jour que son parent est un crétin, surtout si la moyenne au bâton n'est pas très haute pour l'ensemble de l'oeuvre des géniteurs. Qui voudrait prendre ce risque de faire baisser ses stats de qualité parentale? Des crétins. Voilà.

Moi, je vais continuer de regarder l'excellente comédie des années 90 Weekend chez Bernie 2, le dernier Deadpool, ou encore les memes de Julien Corriveau sur Instagram pour me bidonner, plutôt que de lancer une tranche de fromage fluo sur la tête de mon animal domestique ou de mes enfants non existants.

Si ça vous fait rire, riez mes amis. Riez! Mais sachez que quand on le fait sur le dos des plus vulnérables et des tout-petits, qui ne savent pas qu'ils sont le dindon de la farce, c'est là qu'on démontre au reste du monde à quel point on est très petit.

R.I.P.

Hey, avez-vous vu ça? Med Hondo, celui qui faisait la voix française d’Eddy Murphy, est décédé il y a quelques jours.

Bon... je n’aurai donc officiellement aucune raison d’aller voir les prochains films de Murphy. Mais on aura plus que jamais des raisons de regarder à nouveau Un prince à New York, L'enfant sacré du Tibet et Le flic de Beverley Hills avec nostalgie.

Parce que ça, c'est vraiment drôle, et ça ne se démode pas.

