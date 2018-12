Libérez les cheveux blancs!

On les appelle parfois les cheveux gris pour mieux les accepter, mais ce qu'on veut vraiment dire, c'est qu'ils sont blancs. Il faut croire que ça nous rassure de penser qu'ils sont gris : quelque part entre la jeunesse et la vieillesse. Hélas!

On m’a déjà dit que la plupart des gens prennent conscience de leur mortalité lors de l’apparition de leur premier cheveu blanc. Pas bête! C’est d’ailleurs souvent le premier que l'on trouve qui nous crée un choc et qui fait le plus mal. Jusqu’à ce qu’on se rende compte, dix ans plus tard, qu’on en a plein la tête. Oh là là. On dirait qu’ils se reproduisent la nuit afin de se multiplier et mieux envahir notre chevelure.

On pourrait croire qu’il s’agit d’un phénomène normal et superficiel, mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas évident de les voir apparaitre. Pourtant, ce serait si bien de pouvoir faire la paix avec eux dès leur arrivée! Et si on se libérait des cheveux blancs en les accueillant à bras ouverts?

Le prix à payer pour cacher les cheveux blancs

Les faire disparaître est bien sûr possible, temporairement, en échange d’un investissement régulier de temps et d’argent.

Les produits en vente en pharmacie font plus ou moins le travail, quand on sait un peu ce qu’on fait, et quelles couleurs nous conviennent. Mais le résultat est souvent plus concluant lorsque c’est fait par un professionnel, qui vous offrira en plus un massage de tête divin qui rendrait un chat jaloux! Par contre, il faut prévoir une cinquantaine de dollars pour cacher sa repousse tous les mois. Disons que c’est comme le prix d’un billet d’avion par année que vous investissez sur votre tête, dans le but de simplement cacher ce que la nature vous a donné.

Trop jeune pour avoir les cheveux blancs

Si au moins on avait tous les cheveux blancs au même âge, on pourrait parler d’un signe de vieillesse. Pour certains, l’âge auquel ils trouvent leur premier cheveu blanchi est d’une grande injustice.

Une amie a eu ses premiers cheveux à l’âge de 15 ans. QUINZE ANS! Même pas encore le droit de conduire une voiture, et la voilà déjà qui faisait face à sa mortalité à l'adolescence. À son arrivée à l’université, elle avait au moins le quart de sa crignère qui était recouverte de blanc. Des années plus tard, dans la vingtaine, elle avait cessé de teindre ses cheveux. Elle assumait désormais son look au naturel. Et moi et mes quelques cheveux blancs, bien subtils à l’époque, on a ressenti une énorme admiration pour son geste de libération.

Depuis, ma chevelure devient de plus en plus enneigée, et pourtant, je n’ai pas encore réussi à m’imaginer rejoindre le club des femmes qui acceptent leurs cheveux blancs sans complexe. Ce n’est pas le genre de décision qui s’improvise: souvent, les femmes qui se teignent les cheveux doivent planifier une stratégie pour graduellement évoluer vers une allure plus authentique et dire adieu aux teintures.

La mode des cheveux argentés

On remarque depuis quelques années la mode des jeunes femmes à la chevelure argentée. Au début, je dois avouer que j'ai été surprise de voir que d'avoir les cheveux gris devenait super tendance du jour au lendemain.

Mais quelle bonne nouvelle, au fond. On s’habitue tranquillement à voir des visages encore jeunes avec une couleur de cheveux audacieuse, à quelques tons de la chevelure de mère-grand.

Rien de plus beau que de vieillir avec grâce

Peu importe notre âge, le blanchissement capillaire risque de nous arriver un jour ou l'autre.

Est-ce que je veux passer ma vie à investir des milliers de dollars sur une coloration chimique qui est probablement dangereuse pour la santé? J'ai l'impression de tricher à chaque fois que je sors du salon de coiffure. Il me semble que je me sentirais plus zen de vieillir avec grâce sans combattre la nature. Je trouve les femmes qui vieillissent telles qu'elles sont, avec grâce et dignitié, tellement belles et admirables! J'aimerais avoir leur assurance. Le temps viendra peut-être. Heureusement, j'ai quelques modèles pour montrer l'exemple et faire le chemin nécessaire dans ma tête.

Mais c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire, non?

Et vous, vos cheveux blancs, vous en pensez quoi? Les aimez-vous? On vous les reproche? On les complimente?

Chose certaine, les tempes grisonnantes des hommes semblent beaucoup moins complexes à gérer et ajoutent souvent une petite touche sexy à son look! Mais sont-ils vraiment si faciles à accepter pour eux? Peut-être pas. Parce qu’après tout, ce n’est facile pour personne d’accepter d’être un simple mortel...

Vous aimerez aussi