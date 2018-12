Le ciné-piscine : oui, ça existe vraiment!

Vos vacances du temps des Fêtes ne sont même pas encore commencées et vous êtes déjà à court d’idées pour vous divertir personnellement ou tenir votre petite famille occupée? Ça tombe bien, car on vous présente un concept tout à fait insolite aujourd’hui : le ciné-piscine! Parce que même en hiver, existe-t-il vraiment quelque chose de plus agréable que de joindre le cinéma à la baignade?

Apparemment, le ciné-piscine est une grande tendance en France, en ce moment! La mauvaise nouvelle : trouver un endroit qui organise une telle activité ici, par les jours qui courent, risque d’être plus compliqué… Mais bon, il est toujours permis de rêver, n’est-ce pas? Quoique cet été, le spa Bota Bota, à Montréal, a organisé des soirées « ciné-spa » en plein-air, alors que des films étaient projetés sur un énorme écran gonflable. Dès le coucher du soleil, les clients pouvaient visionner un film paresseusement étendus sur une chaise longue ou encore les orteils trempés dans la piscine! On voit donc que l’idée est déjà dans l’air…

Moment de détente aquatique

Cependant, en Europe, ce sont des piscines publiques qui accueillent les cinéphiles pour ces journées ou soirées de ciné-piscine. Le concept : installés sur de grosses bouées flottantes dans la piscine, les amateurs de cinéma et de natation regardent un film, tout simplement. Pour l’occasion, l’éclairage est évidemment tamisé et l’endroit est chauffé, pour un maximum de confort.

Avoir la frousse dans la piscine

Certaines piscines publiques se veulent plus audacieuses que d’autres et offrent à leur clientèle de regarder un film d’horreur! Il est vrai que de visionner des classiques tels que Jaws (Les dents de la mer), un film de 1975, doit être une expérience assez intéressante, si vous vous trouvez vous-même dans l’eau… Le seul hic : si vous faites un saut au beau milieu de la projection, vaut mieux essayer de vous accrocher à votre chaise gonflable!

Déplacer le plaisir du ciné-piscine à la maison

Bon techniquement avec les hivers québécois, il n’est pas réellement possible de tenter l’expérience du ciné-piscine à la maison… Mais, prévoyez le coup maintenant pour cet été! Sinon, si vous avez un spa, vous pouvez toujours sortir votre tablette, la déposer à un endroit sécuritaire et vous faire une petite séance de ciné-spa. Tuque et verre de vin sont de mises! En même temps, puisqu’il n’est pas recommandé de rester trop longuement dans un spa, on vous propose d’opter pour une émission de télé, plutôt qu’un film. Un bon choix santé divertissant!

Bon ciné-piscine… à votre façon!

