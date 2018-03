Combien de temps faut-il pour oublier son ex?

Courage si vous vivez une rupture : vous oublierez votre ex bien plus vite que vous ne le pensez. Une étude américaine a établi le laps de temps qu’il faut pour se remettre d’une séparation... et c’est plutôt court!

Un nombre de semaines recommandées?

Des chercheurs de la Monmouth University ont analysé l’état émotionnel de 155 personnes ayant subi une rupture amoureuse dans les six mois précédant l’étude. Parmi les sondés, 71 % ont déclaré s’être senti mieux au bout de 11 semaines. Par contre, pour les couples mariés, il faut en moyenne 18 mois pour s’en remettre, selon les résultats de l’étude.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les personnes qui prennent la décision de quitter leur partenaire ont également besoin de temps pour se remettre : trois mois, selon l’étude.

La fin d’une relation est donc difficile pour les deux parties !