Comment mangez-vous vos oeufs… et ce que ça révèle sur vous?!

Riche en protéines, généreux en vitamines et contenant des antioxydants apparemment bons pour la santé des yeux, l’œuf est un incontournable alimentaire pour une bonne partie de la population mondiale. Règle générale quand on consomme l’œuf : chaque personne a sa manière préférée de l’accueillir dans son assiette! C’est le temps de découvrir comment votre façon de manger vos œufs en vient à révéler des détails sur votre personnalité…

Psitt : si vous êtes végétalienne, cet article ne s’adresse pas vraiment à vous, désolée!

Selon une récente étude, 40, 4% des Canadiens mangent des œufs plusieurs fois par semaine. Les grands amoureux canadiens de l’œuf, eux, le dégustent tous les jours – c’est le cas pour 9, 7% de la population. Dans le coin opposé du ring, on retrouve ceux qui préfèrent bouder cet aliment et qui disent ne jamais en manger : 3, 7% des Canadiens. Les quelques miettes restantes de ce pourcentage se divisent entre « une seule fois par semaine » ou « de deux à trois fois par mois ».

Bref, peu importe à quelle fréquence l’œuf se retrouve dans votre assiette (ou votre bol) en autant qu'il s’y retrouve, voilà ce qui nous intéresse pour les besoins de cet article!

Vous aimez vos œufs « miroir » (crevés ou non, à vous de voir).

Shutterstock - Oksana Mizina

Vous cacher derrière un masque ou une carapace? Très peu pour vous! On sait exactement à quoi s’attendre avec vous, car vous êtes un véritable livre ouvert et vous dites toujours votre façon de penser. Votre audace séduit beaucoup!

Vous aimez vos œufs tournés.

Shutterstock - Michael C. Gray

Vous aimez vous éparpiller un peu à gauche, un peu à droite… et vous perdre quelque part entre les deux! Hyper sociable, vous restez rarement à la maison à ne rien faire. Côté cœur, vous avez une peur bleue de l’engagement sérieux…

Vous aimez vos œufs pochés.

Shutterstock - Kcuxen

Votre arme de séduction? Votre côté mystérieux! Deviner vos pensées et vos sentiments est une mission impossible. Néanmoins, nombreux sont ceux qui souhaitent résoudre votre énigme, même si ça peut leur prendre des années!

Vous aimez vos œufs brouillés.

Shutterstock - Bildagentur Zoonar GmbH

Vos proches savent que vous avez un grand cœur et que vous êtes sensible. Ils abusent parfois de votre bonté et générosité… Responsable et raisonnable, vous préférez vous tenir loin de tout risque. Vous aimez votre confort!

Vous aimez vos œufs cuits durs.

Shutterstock - Timolina

Vous avez la bougeotte et le goût de l’aventure. On vous trouve rarement au même endroit et il est impossible de vous faire changer d’idée si vous avez quelque chose en tête. Votre objectif est de croquer dans la vie à pleines dents!

Vous aimez vos œufs à la bénédictine.

Shutterstock - nelea33

Vous vous laisserez toujours guider par une seule chose, dans la vie : la passion. Sans elle, vous êtes consciente que votre quotidien serait beaucoup trop banal! Votre sourire est contagieux. Il est difficile de ne pas vous aimer!

Vous aimez vos œufs en omelette.

Shutterstock - Tatiana Volgutova

Avec vous, c’est tout ou rien. Vous avez tendance à garder vos émotions pour vous. Vos proches aiment que vous soyez pleine de contradictions : ils peuvent ainsi faire appel autant à votre logique qu’à votre côté foufou!

Vous aimez vos œufs dans un traditionnel sandwich aux œufs.

Shutterstock - Elena Shashkina

Vous êtes une personne extrêmement confiante, organisée et travaillante. Votre sens de la débrouillardise et votre indépendance font l’envie de bien des personnes de votre entourage… Déterminée, rien n’est à votre épreuve!

Vous aimez vos œufs quand ils se présentent dans une quiche.

Shutterstock - Lesya Dolyok

Il vous arrive d’être particulièrement déstabilisante, surtout du point de vue de l’être aimé… Affectueuse à vos heures, vous vous montrez parfois froide et distante sans avertissement. Au moins, on peut dire que vous êtes surprenante!

Alors vous, vous les aimez comment vos œufs? Considérez-vous qu’ils parlent vraiment pour vous?

(sources : thekitchn.com, statista.com, foodnetwork.ca et owlcation.com)