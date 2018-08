Confidences sous le séchoir : la fidélité

J'entendais la technicienne brailler sa vie dans la salle de bain parce qu’une des coiffeuses aurait vu passé le profil de son chum sur la fameuse application de rencontres Tinder. Depuis, c’est une vraie saga de détectives amateurs autour du séchoir!

Toutes les filles du salon étaient scandalisées et criaient à la trahison.

Pendant ce temps-là, Caro, la réceptionniste, fiancée à l'homme idéal depuis 1 an, a un GROS kick sur un des clients qui vient se faire faire une coupe de rafraîchissement à chaque deux semaines. Bien sûr, il n’arrivera rien : c’est une professionnelle… et une rêveuse. Mais ça m’a fait me questionner sur le concept de la fidélité. Tromper, c’est quoi? Où est la ligne?

Tromper qui?

La fidélité, c’est un beau mot noble avec autant de panache qu’une tresse française. En principe, c’est facile. En pratique, pas toujours! On peut réussir à la faire toute seule, mais idéalement c’est moins croche quand on a un coup de main.

On prend souvent pour acquis que tout le monde devrait se conformer au modèle monogame. Mais est-ce vraiment ça qui fait le bonheur dans un couple? J’en ai vu des couples d’amis qui semblaient être exclusifs et fidèles. Ils n’étaient pas très épanouis pour autant…

La fidélité envers soi

D’un autre côté, il faut savoir être fidèle à soi-même. Si on regarde constamment ailleurs tout en faisant des discours pleins de fausses promesses au sujet de notre fidélité, on a un problème et on passe sa vie à se mentir à soi puis aussi à l’autre. Quelle perte de temps, toutes ces belles paroles! Et puis, parfois, les gens sont heureux en couple et le hasard des choses fait qu'il rencontre une nouvelle âme-sœur qui n’était pas prévue à l’agenda de la vie. On fait quoi, dans ce temps-là?

Selon Justine, la cliente milléniale qui se fait faire des mèches aux couleurs de l’arc-en-ciel dans le toupet, c’est inacceptable de simplement penser à quelqu’un d’autre que notre partenaire une seule seconde. On croirait que ses cheveux funky en barbe à papa la rendraient plus ouverte d’esprit.

C’est plutôt Laurette, une femme âgée de 88 ans qui vient se faire faire un shampoing et une mise en plis à chaque semaine, qui nous surprend par son ouverture d’esprit. Avec toute sa sagesse, cette madame a vu neiger sur ses cheveux argentés!

Son mari avait une maîtresse pendant 35 des 50 années qu’ils ont vécues ensemble. Elle et lui étaient amoureux et très complices. Ils ont élevés 5 enfants et ont passé à travers les épreuves de la vie qui se sont mis sur leur chemin jusqu’au décès de l’homme. Laurette savait que Réjean avait une liaison avec Évangeline, la voisine qui habitait à quatre maisons de là et qui gardait parfois leurs enfants.

Laurette aurait pu faire la même chose, mais sa libido et son intérêt à aller voir ailleurs étaient plus faibles que son époux. Laurette savait que leur relation était enrichissante, mais elle ne comblait pas les besoins sexuels de Réjean. Elle a fermé les yeux sans jamais le culpabiliser, parce qu’elle savait qu’elle ne pouvait pas le combler sur tous les points; il était un excellent papa pour ses enfants et ils s’aimaient réellement. Il était respectueux de sa femme malgré son infidélité et demeurait discret sans s'époumoner à faire des promesses qu'il ne tiendrait pas.

Toutes les madames du salon se sont tues et ont porté oreille, avec un brin d’admiration envers la coolitude de cette femme d’une autre génération.

L'infidélité qui révèlent des remises en question

Quand un des deux partenaires a une liaison ou une aventure, peut-être qu’un changement s’impose dans la mentalité de ce couple.

Monsieur Tinder devrait donc assumer qu’il est assez insatisfait pour aller voir ailleurs tout en prenant conscience des points positifs qui le garde dans cette relation, et Madame technicienne devra réfléchir à ses attentes et à ses besoins.

C’est certain que les secrets, ça fait mal quand on les découvre. Donc, soit on arrête de s’illusionner sur la fidélité, soit on se trouve quelqu’un qui corresponde parfaitement à nos besoins. Mais c’est tellement un stigma dans notre société que la plupart des gens ne voudront pas avoir cette conversation délicate avec leur douce moitié.

Certaines culpabilisent juste à l’idée d'être infidèles à leur coiffeuse, d’autres sont constamment tentées d’aller ailleurs voir si leur prochaine coupe de cheveux s’y trouve. Alors quand on a un lien intime avec quelqu’un, c’est encore plus complexe de prendre la meilleure décision pour tout le monde.

Mais si vous voulez connaître un secret, sachez que votre coiffeuse, elle, s’en fiche pas mal et qu’elle ne s’attend pas à ce que vous lui soyez loyal jusqu’à la fin des temps! Elle se doute bien qu'un jour, vous irez voir ailleurs.

C’est au moins ça de réglé…

On se retrouve la semaine prochaine, pour d’autres réflexions sous le séchoir!

Vous aimerez aussi