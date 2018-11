Couples et réseaux sociaux : la bonne attitude à avoir

Avec Facebook, Instagram et tous ces autres « outils indispensables », on a parfois l’impression qu’être en amour n’a plus rien de secret et d’unique… Mais si vous avez envie de vous garder une petite part d’intimité, vous faites quoi? Eh bien, sachez qu’il est possible d’adopter une attitude saine et d’éviter de tomber dans le piège de « ma vie amoureuse est plus hot que la tienne »!

Même si certains faux pas sont à éviter en amour, sur les réseaux sociaux, il est faux de croire qu’on devrait tout simplement ne pas avoir de compte sur Facebook et Instagram. Ça serait s’enlever un petit plaisir coupable de la vie, on va se l’avouer! Quoi faire, alors?

Le compte conjoint, c’est non!

Même si vous êtes en amour par-dessus la tête, vous avez le droit de célébrer votre indépendance, vous savez! Sans farce, il y a tellement de choses amusantes à faire à deux, mais partager votre compte sur les réseaux sociaux, n’est pas l’une d’entre elles. Puis, tant qu’à avoir chacun le nez sur l’écran de votre téléphone pendant que vous êtes au lit, pouvoir établir une petite communication, ne serait-ce que le temps de lui montrer ce que votre amie d’enfance a partagé sur Facebook, c’est déjà ça. Avec un compte conjoint, vous voyez toutes les mêmes affaires. C’est poche!

Cessez de croire que le gazon est plus vert chez le voisin.

L’erreur la plus commune que font tous les couples, avec les réseaux sociaux, c’est de se comparer aux autres. D’accord, c’est souvent fait inconsciemment. Mais souvenez-vous que ce n’est pas parce qu’une ancienne collègue de travail dépeint sa vie de rêve sur Facebook qu’elle est nécessairement plus heureuse que vous. Rien ne vous empêche de vous inspirer de ce que vous voyez, par exemple si vous cherchez une destination voyage romantique. Mais ne vous embarquez jamais dans une compétition du couple le plus mignon!

Fouinez… mais juste ce qu’il faut!

Votre tendre moitié est en voyage d’affaires et vous vous ennuyez? Vous pouvez regarder ses photos sur Instagram, pour passer le temps, mais ne scrutez pas à la loupe ses moindres faits et gestes sur Facebook. Tout le monde fait des rencontres en voyage, c’est normal! Il n’y a pas de quoi paniquer… sauf si vous avez vraiment un doute, là c’est différent.

De grâce, gardez vos déclarations d’amour entre vous!

Vos « Je t’aime à la folie. », « Tu es la personne la plus incroyable. » et « Notre amour est éternel, bébé. », gardez-les pour vous. Ces mots ont bien plus d’impact chuchotés dans le creux de l’oreille qu’étalés sur votre mur Facebook! Ainsi, on a plutôt l’impression que vous souffrez d’insécurité, en amour, en voulant épater la galerie avec vos déclarations bonbons.

Ah oui : vous n’êtes pas obligée, non plus, de vous mettre « en couple » sur Facebook pour démontrer que votre amour, c’est du solide! Tsé, qui cherchez-vous à convaincre?

