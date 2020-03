Dating : emprunter un chien pour pogner? 39% des personnes le font!

Trouver une façon d’attirer l’attention sur les sites de rencontre, de se démarquer des autres spécimens présents sur le marché du célibat, voilà qui relève quasiment de la mission impossible! Certaines personnes auraient trouvé un petit truc pour inciter les chercheurs d’âme sœur à cliquer sur leur profil de dating, plutôt que de « swiper » vers l’oubli… Il suffirait d’emprunter le chien d’un ami et de publier une photo avec lui!

Après d’innombrables selfies, vous vous croyez enfin prête à sélectionner les photos que vous mettrez sur votre profil de célibataire sur un site de rencontre ou une application de dating quelconque? Hum, pensez-y encore un peu… En effet, on se doute bien que le choix desdites photos se veut crucial pour attirer de potentiels candidats à fréquenter, mais il est plus spécifique qu’on aurait pu le croire. Apparemment, les personnes qui se montrent sur une photo avec le joli minois d’un chien ont plus de chance de rencontrer l’amour, rien de moins! Ce serait le cas pour 63% des utilisateurs des sites de rencontre. Eh oui : selon une récente étude, autant de personnes affirment que c’est grâce à leur chien que leur expérience sur une application de dating fut un succès! Une statistique fort intéressante qui n’est pas passée inaperçue…

Tu me prêtes ton chien?

Si vous n’avez pas de chien, pas de panique. Faites comme 39% des utilisateurs de sites de rencontre qui ont l’audace de demander à un de leurs proches de leur prêter leur chien, le temps de prendre quelques photos gagnantes! Plusieurs célibataires avoueraient qu’ils ont même davantage envie de rencontrer le chien qu’ils voient sur la photo que la personne auquel le profil de dating appartient. Du coup, certaines dates ne se déroulent pas nécessairement bien… Selon la même étude, 53% des personnes qui ont eu un rendez-vous avec une personne s’affichant avec un toutou à quatre pattes qui ne lui appartenait pas n’ont pas été de bonne humeur, disons.

Alors, oseriez-vous ainsi « mentir » sur votre profil de dating?

Petits faits intéressants également liés aux chiens et à l’amour :

À la suite d’une rupture, 69% des personnes disent s’ennuyer plus de l’animal de compagnie de leur ex que de l’ex en question.

31% des personnes admettent qu’il leur est arrivé d’attendre avant de rompre avec une personne, car elles voulaient retarder le moment de dire au revoir à son chien!

Nous, on se pose une question dans tout ça : et les chats, là-dedans? Ce n’est pas aussi gagnant de leur montrer la binette sur les sites de rencontre? Ils sont pourtant aussi mignons que les chiens…

(source : nypost.com)