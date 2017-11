Un Québécois vend tout et devient une vedette en Asie

Qui n’a pas un jour rêvé de plier bagage vers une destination soleil afin de vivre des accomplissements exceptionnels qui apporteront fortune et gloire?

Dave Leduc était un passionné des sports de combat dont la carrière et la vie étaient insatisfaisantes au Québec. Il a tout laissé au Québec pour poursuivre sa vie en Asie.

Lors d’un premier voyage en Asie en 2013, une porte s’est ouverte dans son esprit et un déclic s’est fait. À son retour à Gatineau, il constate un grand sentiment de vide.

Le début d'une nouvelle vie

Il retourne à nouveau en Thaïlande quelque temps plus tard pour un entraînement de Muay Thaï, un art martial très populaire là-bas. Il participe à un match qui l'oppose à un détenu dans une prison, combat qu'il remporte haut la main.

Une publication partagée par Dave Leduc (@kingleduc) le 19 Mars 2016 à 5h34 PDT

On le remarque alors et on lui parle d’un autre sport extrême, le Lethwei, pratiqué par une poignée d'athlètes en Birmanie. Un peu comme le hockey est le sport national des Canadiens, le Lethwei est un véritable sport culte en Birmanie mais aussi en Thaïlande. Le jeune Québécois se démarque par son attitude agressive durant le combat et la maîtrise de ce sport extrêmement violent.

En 2016, il remporte le titre de champion du monde. Il n’en fallait pas plus pour qu’il devienne une star locale.

La fosse aux tigres

Illégal au Canada, le Lethwei est considéré comme le sport le plus violent au monde. L’objectif du combat est de mettre l’adversaire KO.

Dave Leduc raconte son périple de combattant dans La fosse aux tigres présentée le 9 novembre 2017 à 20 heures sur les ondes de Canal D.

En voici un aperçu:

Celui qui était autrefois entraîneur dans un gym de Gatineau et propriétaire d'une compagnie de limousines a fait un pari risqué, mais payant, en vendant tout du jour au lendemain, incluant ses meubles et son condo.

Sans regret, celui qu’on appelle désormais «le Nomade» en Asie est devenu une véritable star et gagne très bien sa vie en compagnie de sa splendide compagne Montréalaise rencontrée en Thaïlande.

Pour vous donner une idée de sa popularité, plus de 30 millions de téléspectateurs ont regardé son mariage en direct à la télévision en 2016.

Parions que les prochaines années seront très animées pour ce boxeur extrême.