De la barbe à papa au cornichon? Oui, ça existe!

Rose ou bleu? Voilà une question entendue souvent lors des fêtes foraines que vous fréquentiez durant votre enfance. Et parfois, vos yeux s’illuminaient de bonheur si la couleur mauve figurait parmi vos choix… De quoi est-il question, ici? De barbe à papa, évidemment! Si vous êtes toujours friande de cette sucrerie, même à l’âge adulte, sachez que vous pouvez désormais faire plaisir à vos papilles gustatives avec de la barbe à papa au cornichon.

Pourquoi pas à la menthe? Ou à la pistache, tiens! Voire, au basilic. Non, non : la barbe à papa verte est au cornichon! L’amour de la barbe à papa se transmet clairement de génération en génération. On dirait cependant qu’au fil des années, cette friandise s’est de plus en plus immiscée dans les foyers. Alors qu’à l’époque, elle était davantage vue comme une récompense une ou deux fois par année, il est désormais possible d’en acheter à l’épicerie et au dépanneur, ce qui devient parfois un véritable casse-tête pour des parents qui préfèreraient plutôt revenir à la maison avec de la crème glacée. Tsé, c’est quand même une gourmandise un peu plus santé! Mais si vous vous laissiez tenter par l’appel de la barbe à papa, vous aussi?

Le cornichon a le vent dans les voiles

Après les boissons gazeuses ou alcoolisées aromatisées, comme la vodka, et les chips, ce n’était qu’une question de temps avant que l’engouement pour le cornichon ne se transmette aussi aux sucreries. Bref, les guimauves au cornichon et la crème glacée – oui, oui pas seulement pour les femmes enceintes – sont pratiquement choses courantes, maintenant. Cependant, la barbe à papa au cornichon, il fallait y penser quand même! Et c’est ce qu’a fait le fabricant de bonbons Grandpa Joe’s, notamment. Attention par contre, ce n’est apparemment pas un goût qui se développe : vous allez adorer ou détester… Il n’y a pas de juste milieu possible avec le cornichon en guise de friandise! Bref, si l’envie vous prend d’essayer cette nouvelle tendance alimentaire, vous pouvez l’acheter en ligne pour 7, 99$ (un contenant de 34 g).

Cours 101 sur la barbe à papa

Pour le plaisir, effectuons un petit voyage dans le passé… Saviez-vous que la toute première barbe à papa a été confectionnée en 1897? Un confiseur et un dentiste (équation simple : + de caries = + de patients?!?!) américains se sont unis pour inventer une machine pouvant créer cette sorte de filage de sucre cristallisé à enrouler autour d’un bâton. À noter qu’à l’époque, une « portion » de barbe à papa se vendait 0, 25$, comparativement à 1, 29$ (en épicerie), de nos jours.

La barbe à papa est certainement parvenue à prouver qu’elle pouvait passer l’épreuve du temps!

Alors, êtes-vous prête pour celle au cornichon?

