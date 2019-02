De la crème glacée pour déjeuner? Oui, SVP!

Le 2 février, on vous encourage fortement à changer un tantinet vos habitudes alimentaires pour manger de la crème glacée, à l’heure du déjeuner! En fait, ce serait vraiment dommage si vous ne le faites pas, car vous ne voudriez tout de même pas manquer votre chance de participer à la Journée officielle pour manger de la crème glacée au déjeuner…

Eh oui, si vous ne le saviez pas, le premier samedi du mois de février est officiellement déclaré le jour par excellence pour savourer une, deux ou pourquoi pas trois boules de crème glacée, dès votre sortie du lit le matin! Cette journée hors du commun est surtout soulignée au Royaume-Uni, en Allemagne, en Namibie, ainsi que dans quelques endroits huppés de New York, mais il serait à peu près temps que les réjouissances et célébrations fassent leur chemin jusque chez nous, n’est-ce pas? Et même si c’est l’hiver, on s’en fiche!

Presque 60 ans, ça se fête!

C’est la première fois que vous entendez parler de ce jour – ou plutôt de ce matin – consacré à la dégustation de crème glacée? Surprise : ce petit événement sucré à souhait a pourtant vu le jour dans les années 1960! L’idée aurait pris forme dans le cerveau d’une mère de famille new-yorkaise. Gageons qu’elle est ainsi devenue instantanément la maman la plus cool du quartier!

Vos neurones, en quête de sucre glacé?!

En parlant de cerveau, il y a un peu plus de deux ans, une étude en lien avec l’impact de la nourriture ingérée le matin a été menée et ses résultats sont assez surprenants… En effet, un scientifique japonais en est venu à la conclusion que la crème glacée, lorsque consommée à une heure matinale, a des répercussions plus que positives sur le cerveau humain. Apparemment, cette gâterie congelée augmenterait la vigilance et la performance intellectuelle. En même temps, il y a une possibilité que ce soudain éveil chez les cobayes de cette étude (décidemment, il y a des occasions où être cobaye, c’est gagnant!) ait un lien avec une émotion positive déclenchée par la crème glacée…

À l’évidence, l’objectif n’est pas de dire que c’est une idée de génie de manger de la crème glacée à tous les déjeuners, mais se gâter disons un matin par mois, ça ne ferait pas de mal!

Bref, ce 2 février, prévoyez-vous faire partie du mouvement?

Vous aimerez aussi