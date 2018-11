Des archéologues égyptiens viennent tout juste de faire une découverte stupéfiante qui nous pousse à remettre en question l’importance du chat. Effectivement, cette petite bête à quatre pattes devrait-elle avoir un titre digne de celui d’un roi ou, du moins, être considérée sacrée comme c’est le cas pour la vache en Inde? On peut certainement se poser la question, à la suite de la découverte de dizaines de momies de chats vieilles de 6000 ans, en Égypte…

Même s’il est aussi fidèle à son maître que l’est le chien – malgré ce que plusieurs peuvent dire – le chat est certainement l’animal de compagnie le plus indépendant et avec le plus de caractère. Car un chat, ça aime faire à sa tête! Et si le chat s’accordait aussi d’importance et aimait autant sa petite personne parce qu’il a déjà été une divinité? Ça peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais on a tout de même la preuve que le chat était sans aucun doute vénéré par les pharaons égyptiens! C’est au pied de la pyramide dédiée au roi Ouserkaf, le premier souverain de la Ve dynastie, que des momies de chats ont été retrouvées. Des experts estiment que le règne de ce souverain s’est déroulé dans les années -2465 à -2458.

De précieux trésors félins

Avec les recherches constantes qui s’effectuent aux pieds des pyramides égyptiennes depuis des siècles et des siècles, ce n’est pas la première fois qu’une découverte en étonne plusieurs, même les scientifiques les plus rationnels. Par contre, cette fois, il s’agit vraiment d’une découverte sans précédent. Ce sont sept tombeaux qui ont été ouverts et ils contenaient des dizaines de sarcophages. Trois de ces tombeaux abritaient des momies de chats. Selon une estimation, ils auraient été construits durant la Basse époque égyptienne, une période qui s’est terminée en -322. En plus de dépouilles parfaitement embaumées – comme le veut la tradition – de chats, les explorateurs ont mis la main sur des statuettes de cet animal en or.

Le scarabée également honoré

Autre fait surprenant : les quatre tombeaux restants, qui dateraient pour leur part de l’Ancien Empire (quelque part dans les années -2200), étaient recouverts de dessins représentant des scarabées… et des momies de scarabées se trouvaient à l’intérieur!

Les scientifiques considèrent leurs découvertes comme non seulement époustouflantes, mais inestimables pour l’égyptologie.

Des momies de chats… On aura tout vu. Avouez que vous ne regarderez plus jamais votre chat de la même façon!

