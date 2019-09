Découvrez ce que le contenu de votre frigo révèle sur vous…

Peut-être que vous y rangez tout pêle-mêle, à votre retour de l’épicerie, ou que chaque chose doit aller à sa place, dans votre frigo… D’une façon comme d’une autre, votre frigo a beaucoup de choses à dire sur vous! Faites l’exercice par vous-même : la prochaine fois que irez chez une amie, un collègue, une potentielle fréquentation ou un membre de votre famille, ouvrez la porte du frigo. Vous serez surprise de voir ce que ça révèle sur sa personnalité!

Sans nécessairement passer 15 minutes devant la porte du réfrigérateur ouverte, jouant ainsi sur la température ambiante de l’appareil et la qualité des aliments qu’il contient, il est possible d’établir rapidement à quoi ressemble le contenu de celui-ci. Tant qu’à y être, évitez aussi d’ouvrir et de fermer constamment la porte du frigo, car la petite lumière à l’intérieur ne trouve probablement pas ça très agréable! Bonne idée : ouvrez la porte une fois, prenez une photo et lisez ce qui suit pour savoir si ça représente bien votre personnalité (ou celle du propriétaire du frigidaire en question)…

Il y a tellement de choses dans le frigo que vous vous mettez à la place du pot de cornichons et vous avez de la misère à respirer!

Bon, peut-être pas à ce point-là, mais sachez que si un frigo est sens dessus dessous, ça veut souvent dire que la vie de son proprio est aussi chaotique. Désorganisée et nonchalante, voilà sa personnalité!

L’intérieur du frigo est tellement propre qu’on dirait un laboratoire de médecine…

Dans le genre il n’y a pas une seule miette provenant d’un brocoli qui traînait là la semaine d’avant. Ou, des repas préparés pour toute la semaine sont rangés dans des contenants en plastique réutilisables, identifiés avec une date ou le nom du mets. Hum… Le proprio de ce frigo est probablement une personne bien attachante, qui vit un peu dans sa tête, mais qui veut surtout tout contrôler.

Le trafic est dans le congélateur, plutôt que dans le réfrigérateur!

Que ce soit des petits plats faits maison congelés, des restants ou des mets préparés, une personne qui monopolise plus son congélateur est normalement très indécise. Elle préfère laisser les autres prendre les décisions à sa place.

Alerte : il y a une invasion de pots en verre avec couvercles (style Mason) dans le frigo!

Pratiques, ces fameux contenants en verre sont aussi très esthétiques. C’est vrai qu’un yogourt au granola et petits fruits y semble tellement plus succulent! Il n’y a rien de mal à vouloir que les aliments soient « beaux ». Par contre, ça veut souvent dire que les apparences sont très importantes pour cette personne. Gageons aussi qu’elle est accro aux réseaux sociaux (spécialement Instagram et Pinterest).

La porte du frigo est un foyer d’accueil pour des pots de condiments de toutes sortes…

Avoir trop de choix, c’est comme ne pas en avoir assez! Si votre frigo ou celui dont vous ouvrez la porte présente cette caractéristique, son proprio est probablement une personne aventureuse qui a envie de tout essayer au moins une fois, au cours de sa vie.

Quelques chiffres intéressants sur le frigo

C’est en 1876 que le tout premier réfrigérateur domestique, tel qu’on le connaît, a vu le jour.

que le tout premier réfrigérateur domestique, tel qu’on le connaît, a vu le jour. En 1916 , un frigo se vendait environ 400 $.

, un frigo se vendait environ $. En 1950 , 90 % des foyers (aux États-Unis) possédaient un réfrigérateur.

, % des foyers (aux États-Unis) possédaient un réfrigérateur. La température moyenne d’un réfrigérateur devrait toujours se maintenir à 5 degrés Celsius ou moins.

degrés Celsius ou moins. Le point le plus froid du frigo, environ 2 degrés Celsius, est l’étage du bas, juste au-dessus du tiroir à légumes. C’est sur cet étage qu’on devrait ranger la viande et le poisson.

degrés Celsius, est l’étage du bas, juste au-dessus du tiroir à légumes. C’est sur cet étage qu’on devrait ranger la viande et le poisson. Pour un congélateur, la température ambiante devrait être de -18 degrés Celsius.

(sources : foxnews.com, buzzfeed.com, abcnews.go.com et service2000.ca)