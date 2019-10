Découvrez pourquoi vous rêvez souvent que vos dents tombent…

Avoir une dent qui branle… Une sensation pas ressentie, normalement, depuis notre enfance! Mais si, subitement, toutes vos dents se mettaient à branler et que quelques-unes en venaient même à tomber? Pourquoi? Qu’est-ce qui vous arrive? Ouf : vous venez de vous réveiller! Ce n’était qu’un rêve! Vous vous reconnaissez dans cette mise en situation? Vous n’êtes pas la seule ; ce type de rêve est très fréquent. Alors, que signifie-t-il, exactement?

Petite statistique somme toute frappante : les rêves concernant les dents – peu importe qu’elles branlent, qu’elles tombent, qu’elles se cassent ou qu’elles soient en train de pourrir, même – toucheraient 39% de la population mondiale. Ça, ça veut dire que chaque nuit, un peu plus du tiers des personnes vivant sur la planète Terre rêvent à leur dentition!

Question de vous aider à vous sentir plus apte à comprendre la symbolique de ce type de songe, à l’avenir, voici quelques pistes…

Si vos dents branlent, dans votre rêve :

Au cours des jours précédant ce rêve, vous avez fort probablement eu une prise de bec avec quelqu’un ou, du moins, un échange d’arguments. Lors de cette discussion, vous avez eu l’impression que votre opinion n’était pas totalement prise au sérieux… Ou, peut-être craignez-vous que l’autre personne faisait volontairement la sourde oreille quand vous lui parliez!

Si vous perdez toutes vos dents :

Vous vous trouvez dans une impasse… Vous êtes incapable de comprendre une situation ou vous n’arrivez pas du tout à voir comment vous pourriez régler un problème en particulier. Inquiète, vous avez l’impression que quelque chose vous échappe. Vous ignorez comment demander de l’aide.

Si vos dents se mettent à tomber, une par une :

Êtes-vous bonne pour garder un secret? Peut-être que oui, normalement, mais vous semblez éprouver un peu de remords, comme si vous aviez trop partagé de détails ou carrément dit quelque chose que vous ne deviez pas révéler. Bref, vous vous sentez coupable et vous aimeriez retourner en arrière, mais ce qui est dit, est dit…

Si seulement quelques-unes de vos dents tombent :

Inconsciemment, vous êtes enfin en train de vous sortir d’une situation – ou d’une relation – toxique. Vous en êtes venue à réaliser que ça ne pouvait plus continuer et vous êtes prête à décrocher, à vous laisser aller, petit à petit, et à tourner la page. Ce type de rêve est positif : vous allez de l’avant, prête à accepter vos erreurs du passé, car vous savez qu’elles vous aideront à bâtir un futur plus fort! C’est génial pour booster votre estime personnelle.

Si vos dents deviennent jaunes ou noires et commencent à pourrir :

Vous sentez que vous êtes sur le point de perdre quelque chose d’important… Par exemple, une personne proche s’éloigne de vous ou votre carrière bat de l’aile. Cette situation vous attriste au plus haut point et même si vous sentez la fin venir, vous vous y accrochez comme à une bouée de sauvetage. Ce rêve est là pour vous aider à lentement vous préparer à dire « au revoir ». Même s’il semble plutôt négatif, qui sait, quelque chose de très positif peut découler de ce brusque changement dans votre vie?!

(sources : thecut.com, psychologytoday.com, deltadentalwa.com et auntyflo.com)