Des chiens protégés du froid dans une station d’autobus

Mise en situation : il fait -19. Brrr. Évidemment, le vent décide de se mêler de la partie. Ainsi, le facteur éolien fait osciller le thermomètre à -32. Quand les mitaines, la tuque et le foulard ne suffisent pas, mettons qu’on ne s’éternise pas dehors! Mais qu’en est-il des animaux de compagnie abandonnés qui doivent subir ce froid sans aucun endroit où s’abriter? Les employés d’une station d’autobus, au Brésil, ont eu une idée de génie pour remédier au problème…

Ah, ce genre de petite nouvelle qui fait du bien, qui nous donne envie de sourire d’une oreille à l’autre!

Rares sont ceux qui apprécient les journées de froid glacial que l’hiver se fait le plaisir de nous offrir plusieurs fois par année. Lors de ces journées, une pensée nous vient souvent en tête pour les personnes qui n’ont aucun endroit où s’abriter… Heureusement, il existe des organismes extraordinaires pour accueillir et aider ces gens dans le besoin. Cependant, les animaux errants – surtout des chats, mais aussi parfois des chiens – se retrouvent complètement démunis devant cette situation. Eh bien, avec les hivers que nous avons ici, au Québec, on devrait clairement s’inspirer des Brésiliens qui font des pieds et des mains pour réchauffer les toutous abandonnés, durant les jours les plus froids!

Un hiver au Brésil, vraiment?!

À l’évidence, quand on pense au Brésil, on imagine automatiquement des plages à perte de vue et des tonnes de personnes qui font la fête dans la rue sous le chaud soleil, lors du Carnaval de Rio! Pourtant, les régions situées au sud du pays peuvent avoir une température moyenne annuelle de 16, 50C, seulement. C’est le cas, notamment, pour la ville de Curitiba, la capitale de l’État du Paraná. En hiver, la température chute parfois jusqu’à 80C et les averses de neige ne sont pas impossibles.

Des amoureux des animaux au grand cœur

Bref, c’est précisément à Curitiba que des employés d’une station d’autobus ont décidé d’ouvrir leurs portes pour chouchouter un peu les chiens errants dans le besoin. En plus de leur donner de l’eau et de la nourriture, ils ont confectionné des petits nids douillets à ces animaux, à l’aide de vieux pneus et de grosses couvertes. C’est trop mignon et c’est tellement une belle attention!

Par chez nous, de plus en plus de personnes fabriquent des abris pour les chats errants, alors pourquoi ne pas le faire pour d’autres animaux? Ouvrez votre cœur et n’ayez pas peur de faire preuve de créativité! Parce que tout le monde – humains et animaux confondus – a besoin de chaleur et de tendresse.

