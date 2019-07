Du popcorn au goût du film que vous regardez? Oui, c’est possible!

Selon vous, il est impensable de regarder un film sans grignoter une dose respectable de popcorn en même temps? Vous n’êtes pas la seule! Mais si, pour rendre une expérience cinématographique encore plus satisfaisante – et gourmande – il existait une façon d’avoir du maïs soufflé adapté aux divers styles de films (comédie, horreur, drame, etc.)? Eh bien, surprise : une machine est désormais en mesure d’offrir du popcorn au goût du film que vous visionnez!

Ketchup, cheddar, sel et vinaigre, caramel salé, ranch, BBQ : on dirait qu’il existe mille façons de divertir nos papilles gustatives avec du maïs soufflé, au même niveau que nous nous divertissons en regardant un film. Ce qui est génial, c’est que vous pouvez vous-mêmes faire des recettes amusantes et originales d’assaisonnement de popcorn à la maison!

Mais bon, comme on ne cesse jamais le progrès technologique, savoir qu’une machine peut sélectionner pour nous la saveur de popcorn qui s’agence le mieux au divertissement qui se déroule sous nos yeux, c’est assez spécial…

Elle fonctionne comment, cette machine?

Initialement conçue sur mesure pour faire la promotion d’un événement spécial, la machine Pop-Bot (c’est son nom) ressemble à un gros caisson avec, à l’intérieur, un bras robotisé téléguidé. Pour faire fonctionner la machine, seulement quelques étapes suffisent :

On doit commencer par sélectionner le film (ou la télésérie, parce que pourquoi pas!) qu’on souhaite regarder, à l’aide de l’écran tactile.

Il faut ensuite associer une ambiance désirée… Celle-ci est liée à des éléments-clés du film ou encore à des lieux souvent visités au cours d’un épisode d’une émission.

À cette étape, les grains de maïs sont prêts à être cuits, à même le caisson de la machine.

Finalement, le bras automatisé dans la machine va se charger de prendre un petit contenant, de le remplir de popcorn, puis de le mettre sous les différents distributeurs de saveurs pour l’assaisonner selon votre sélection de goût. Il prend même la peine de brasser un peu le contenant, tsé!

Pop Bot — Powered by Fire TV from dotdotdash on Vimeo.

Le tour est joué… et vous n’avez pratiquement pas eu à lever le petit doigt.

Un exemple?

Votre curiosité est piquée et vous voulez un exemple de saveur de popcorn qui peut être associée à un film ou une série? Pour les besoins de la cause, lors de l’événement spécial où la machine Pop-Bot a été mise au test, une démonstration a été faite avec la télésérie Big Little Lies. Ainsi, si une personne sélectionnait son lieu de prédilection parmi ceux visités par les personnages au cours des épisodes, elle obtenait les saveurs de maïs soufflé suivantes :

les rochers au bord de la plage = popcorn assaisonné au paprika

la maison au bord de la plage = popcorn assaisonné aux herbes et au parmesan

dans la voiture pour un road-trip rocambolesque = popcorn assaisonné au chocolat au sel de mer

Bref, vous voyez le concept?

Alors, quel goût de popcorn aimeriez-vous avoir dans la bouche : un p’tit goût de thriller, d’aventure ou une p’tite saveur de fantastique ou de romance?

