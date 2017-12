Des chercheurs ont prouvé que regarder des films d'horreur ferait perdre des calories équivalant à une marche de 30 minutes.

L’étude menée par des chercheurs de l’Université de Westminster a observé les réactions du corps de volontaires lors du visionnement des classiques du genre : rythme cardiaque, consommation d’oxygène et rejet du dioxyde de carbone. La peur ressentie en regardant un film d’horreur fait ainsi monter l’adrénaline et fait brûler en moyenne 113 calories en 90 minutes, soit l’équivalent d’une marche de 30 minutes.

En tête des films d’horreur qui font perdre des calories, on trouve The Shining de Stanley Kubrick (184 calories), suivi par Les Dents de la mer (161 calories), L'Exorciste (158 calories) et Alien (152 calories).

« C'est cette libération rapide d'adrénaline due à un stress intense (...) qui permet au final de brûler davantage de calories », explique le Dr Richard Mackenzie, auteur de l’étude, au Telegraph.

Si vous n’avez pas envie d’aller au gym, vous savez quoi faire pour compenser !