Flirter devrait être simple, mais pourtant, c'est souvent compliqué!

Quand vient le temps de faire des rencontres, devrait-on éviter de dire tout haut ce qu'on pense tout bas avec la personne qui fait battre notre coeur ou qui nous donne des chaleurs? Est-ce que toute vérité est bonne à dire quand on flirte? Voyons voir...

La vérité et les apps de rencontres : aucune garantie!

Disons que vous avez connecté avec un homme de votre goût sur une application de dating, et que vous le rejoignez dans un restaurant pour une première rencontre. Il vous regarde quelques secondes, se lève et dit : « Je ne m’attendais pas à ce que tu sois grosse, ça ne fonctionnera pas », puis il quitte la table. Brutal, non?

Et pourtant, il s'agit d'une histoire qui est arrivée à quelqu'un de mon entourage.

Où se situe le problème, selon-vous? Moi, j’en vois deux.

Mentir sur son poids

Premièrement, séduire un étranger avec des photos qui datent de l'époque où on pesait 60 livres de moins, c’est un peu de la fraude! L'apparence, ce n'est pas tout, mais c’est clair que l’autre va vivre un choc en rencontrant la personne que vous êtes vraiment plutôt que l’image que vous vouliez projeter. Vaut mieux trouver quelqu'un qui s'intéresse à qui vous êtes devenue depuis la photo.

Par contre, la femme à qui cette histoire est arrivée aurait très bien pu tomber sur un homme qui l’aurait trouvée séduisante telle qu'elle est! Ça n’aurait pas été un problème pour lui qu’elle ne porte plus la même taille de pantalon qu’il y a dix ans, et on aurait pu dire comme dans les contes de fées : ils vécurent un long fling heureux, avec ou sans enfant.

Avoir du tact n'est pas donné à tous

L’autre problème dans la situation décrite plus haut, c’est la réaction de l'homme. C'est bien de dire ce qu'on pense, mais d'insulter l'autre de manière brutale manque cruellement d'empathie et de finesse. Cet individu aurait très bien pu mettre fin à ce tête-à-tête sans faire de mal à la personne qu’il était venu rencontrer.

Oui, elle l’a un peu berné quand elle a tenté de l’attirer avec une image d’elle qui ne la représente plus, en croyant naïvement qu'il ne verrait pas la différence entre la photo et la réalité. En même temps, faut-il changer notre photo de profil dès qu'on prend ou qu'on perd 3 kilos? Peut-être pas...

Des fois, la personne peut simplement manquer de recul face à ce qu'elle est vraiment devenue.

Et qu’est-ce qui nous dit que cet homme a été complètement honnête à son sujet avant cette rencontre? Par exemple, je ne crois pas qu’il l’avait avertie qu’il pouvait être aussi insensible. Il s’était probablement présenté comme quelqu’un de bien et de respectueux...

Disons que ces deux-là n'étaient pas vraiment faits l'un pour l'autre...

Mentir à propos de son âge sur les applications de rencontres

Même chose pour l’âge. J’ai exploré ces jours-ci des apps de dating. Certains prétendent avoir 37 ans mais on jugerait qu’ils en ont plutôt 57. Disons que je ressentais un doute... J'ai même croisé des gens que je connais, et je sais qu'ils n'ont pas été francs au sujet de leur âge. J'imagine que certaines femmes font la même chose, surtout qu'on sait à quel point c'est mal vu de demander à une femme son âge car nous devons supposément demeurer éternellement jeunes.

Non, ce n’est pas parce que vous vous sentez comme si vous aviez 37 ans dans votre cœur que c’est ce vous devez écrire sur votre profil de dating, ni sur votre carte d'assurance maladie, mesdames et messieurs.

Être en couple et flirter, c'est mentir?

Récemment, un homme séduisant m’a fait un beau sourire devant son lieu de travail à quelques occasions, et il a même fait un petit sifflement à l'attention de ses collègues pour signaler ma présence. Ils se sont tous retournés pour me dire bonjour pendant que je rougissais. Les semaines ont passé, et j’ai appris que le charmant inconnu était un père de famille, en plus d'être le conjoint de quelqu’un à quelque part.

Quand j’en ai parlé à des amies, certaines ont été un peu scandalisées. Comme s'il avait trahi sa conjointe et moi-même en me saluant de manière terriblement craquante.

Vous savez quoi, mesdames? Si vous êtes en couple, il est effectivement possible que votre conjoint soit charmé par des femmes qui passent sur son chemin et qu’il leur fasse les yeux doux de manière un peu spontanée. Et vous, avez-vous perdu vos yeux depuis que vous êtes en couple?

Est-ce qu’il devrait vous le dire à tout prix? Venir confesser avoir vu une femme attirante? Je n'en vois pas l’intérêt, il a le droit de vivre. Est-ce qu’il devrait vous mentir en disant que vous êtes la seule au monde pour lui et qu’il est devenu aveugle depuis que vous faites vie commune? Par pitié, s'il fait ça, sauvez-vous. Est-ce qu'il devrait avertir toutes les femmes à qui il s'adresse qu'il a une conjointe? Pas à ce stade-ci, non. Même que c'est un peu bizarre quand quelqu'un glisse ce genre de détail pas très subtilement et trop rapidement.

Le mensonge à soi

Le problème, c’est le mensonge à soi. Vivre dans un pays de licornes où la réalité est celle qui fait notre affaire n'aide personne.

Une fois qu’on évite ce genre d’illusions dans notre monde intérieur, je pense qu’on est alors beaucoup plus apte à s'assumer et aussi à cibler les mensonges qu'on tente de nous passer.

En adoptant une attitude moins gnangnan face à l’amour et aux relations de couples, on se protège de tomber dans un extrême ou un autre. On se rapproche, tenez-vous bien… du respect!

Oh oui, ce mot qui est galvaudé sans qu’on ne le mette en application si souvent que ça. On chante R-E-S-P-E-C-T en cœur avec Aretha Franklin au karaoké en nous arrachant les tripes, mais pas tant lorsque vient le moment de nous respecter nous-mêmes ou ceux que l’on croise dans notre recherche de l'âme soeur.

Flirter avec dignité, c'est possible pour tous, et ça nous rend d'autant plus attrayants!

