Et la durée idéale d’une relation sexuelle est…

Soyez honnête : vous êtes-vous déjà ennuyée durant une partie de jambes en l’air trop longue? Ou, au contraire, souhaiteriez-vous parfois que vos ébats amoureux durent plus longtemps pour un maximum de plaisir? On s’entend qu’il est impossible d’évaluer la satisfaction sexuelle, car chaque personne a ses préférences et les sentiments y jouent aussi pour beaucoup. Une récente étude s’est tout de même penchée sur la question et le résultat est étonnant.

Et non, rien ne sert de chronométrer votre prochaine partie de plaisir sous la couette avec votre partenaire pour savoir si vous êtes dans le coup. Prenez cet article comme de l’information amusante, mais pas comme un baromètre sur lequel baser le reste de votre vie à deux! Parce que ce qui se passe dans la chambre à coucher (ou sur le divan du salon, la table de la salle à manger, le comptoir de la cuisine, la banquette arrière de la voiture, bref vous voyez le concept) ne regarde que vous et l’autre personne avec qui vous passez un moment en intimité. Il est tout de même fort intéressant de savoir ce qui trotte dans la tête des autres couples et comment frissonnent leurs corps...

Après combien de temps l’orgasme devrait-il être atteint?

Pour en venir à établir une moyenne concernant la durée d’un rapport sexuel satisfaisant, 432 couples ont accepté de partager une parcelle de leur vie privée en fournissant, en tout, les « données » de 2000 relations intimes. Petite information pertinente, avant de se lancer dans les résultats : on ignore si les préliminaires (caresses, baisers partout, partout, partout, etc.) ont été pris en considération…

Alors voilà : la durée idéale d’une relation sexuelle, incluant une pénétration vaginale, se situerait quelque part entre 7 et 13 minutes! Des chiffres qui se rapprochent également de la durée moyenne d’un rapport entre deux amoureux qui serait, pour sa part, de 12 minutes.

À titre informatif : certains couples ont, à l’évidence, ressenti le besoin de partager plus que d’autres et ont confié que, selon eux, une relation sexuelle qui dure 1 ou 2 minutes est trop courte – sur le plan de la satisfaction personnelle – alors qu’un ébat de 14 à 30 minutes serait inutilement trop long.

De 7 à 13 minutes pour la durée convenable d’une relation sexuelle : êtes-vous surprise?

(sources : journaldesfemmes.fr et lci.fr)