Lenny Maughan est un amateur de course à pied qui se passionne aussi pour les arts. L’homme a trouvé la meilleure façon de combiner ses deux amours grâce à l’application de course Strava.

Le sportif s’amuse à dessiner des parcours originaux en empruntant différents chemins depuis 2015. Cette fois-ci, il en a mis plein la vue aux internautes qui le suivent en réalisant un portrait très ressemblant de l’artiste peintre mexicaine Frida Kahlo lors de son trajet à travers les rues de San Francisco.

Le Strava Art : quand notre GPS devient canevas

Disons que ce n’est pas la première fois qu’on remarquera des joggers qui aime bien profiter de leur course pour faire des dessins!

Il est de plus en plus tendance chez les coureurs créatifs d'immortaliser leurs efforts en publiant le tracé de leur GPS. On appelle ce phénomène le Strava Art.

Vous avez peut-être entendu parler de l'Instagrammeuse dick_run_claire qui s’amuse à dessiner des phallus lors de ces trajets sportifs à travers les États-Unis. Disons simplement que ce portrait de Frida relève le niveau de façon magistrale!

L'illustrateur sportif a récemment rendu hommage à la légendaire pochette d’album des Rolling Stones.

Il a aussi conçu des oeuvres épiques qui rendent hommage à Batman, la bière et le Starship Enterprise de Star Trek.

Source : Runner's World

Si vous étiez à la recherche d'une motivation supplémentaire pour votre entraînement, voilà un exemple inspirant. Après tout, qui a dit qu'il était impossible d'allier sport et créativité. On lui souhaite bonne route!