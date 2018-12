Les mots les plus recherchés sur Google en 2018

Une année se définit par son actualité, ses nouvelles découvertes enrichissantes, mais malheureusement aussi ses tragédies, sans oublier sa musique, son cinéma et son climat. Mais, que serait une année sans ses mots-clés les plus populaires sur le Web? Heureusement, Google arrive à point avec son petit récapitulatif des mots qui ont été le plus souvent inscrits dans son moteur de recherche! Prête à découvrir les incontournables de 2018?

Même si on en voit certains venir de loin, on peut toujours être pris par surprise par les mots qui ont fait vibrer une année. Et c’est clairement le cas pour 2018, car les recherches enregistrées sur le Web sont très diversifiées. D’une certaine façon, elles donnent un bien drôle de ton à cette année qui se termine…

Et les mots gagnants sont…

La procrastination, vous connaissez? Apparemment oui, même si c’est malgré vous! En effet, le mot « procrastination » s’illustre parmi les plus en demande de l’année. Hum, qu’est-ce que ça veut dire au juste? Que 2018 a été une année de paresse pour plusieurs ou que certaines personnes exigeantes ont enfin décidé de lâcher prise un peu en se permettant de remettre au lendemain?

Ensuite, le mot « transgenre » se retrouve lui aussi parmi les plus populaires, de même que l’expression « mère porteuse ». On ressent certainement une belle ouverture d’esprit au niveau mondial et ça, ça fait du bien!

Des personnalités et des événements marquants

Évidemment, les vedettes ne sont pas en reste parmi les recherches effectuées sur Google. D’ailleurs, c’est sans grande surprise qu’on retrouve le nom de Meghan Markle dans le top 10 des tendances de 2018. L’actrice qui fait désormais partie de la famille royale occupera certainement une place aussi importante en 2019 avec l’arrivée de son premier enfant avec le prince Harry! Nous avons également dû dire « au revoir » à de nombreuses personnalités, au cours des 12 derniers mois. Leur décès a été des plus marquants, parfois inattendu… C’est notamment le cas pour le DJ Avicii, le rappeur Mac Miller, le vrai héros de l’univers Marvel Stan Lee, le chef Anthony Bourdain et le célèbre physicien théoricien Stephen Hawking.

En termes d’événements importants, c’est la Coupe du monde de la FIFA qui ressort grande gagnante. Le championnat international de soccer s’est tenu en Russie du 14 juin au 15 juillet. Lors de la finale, l’équipe de la France a battu celle de la Croatie avec un score de 4 à 2. Puis, côté cinéma, ce serait la sortie du film Black Panther, le 16 février, qui a fait le plus jaser.

Dans votre assiette

Un petit fait curieux, en terminant… Alors qu’on ressent de plus en plus l’ampleur de l’engouement pour le végétarisme et le végétalisme, il est surprenant de constater que la recette en plus grande progression dans les recherches cette année a été celle de filet mignon!

Êtes-vous aussi impatiente que nous de découvrir ce que 2019 nous réserve?

