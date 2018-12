Jeux osés de Noël : êtes-vous prête à vous amuser?

Le temps des Fêtes est une période magique et festive, où il fait bon décompresser un peu, loin du stress du bureau. Et si, cette année, vous décidiez aussi de profiter de ce moment pour passer du temps de qualité à deux? Question de pimenter votre quotidien amoureux, voici des jeux osés sous la thématique de Noël qui promettent de faire monter de quelques degrés la température de votre chambre à coucher!

Puisqu’il en revient à chacune d’oser de la manière qui lui plaît – et qu’il existe mille façons de se gâter et de se faire plaisir – libre à vous de vous inspirer de ces jeux et de leur donner votre petite twist personnelle. Parce que ça fait du bien de s’offrir le cadeau d’oser en dépassant ses limites et en découvrant de nouvelles possibilités et sensations, à deux…

Le dé coquin

Qui n’a pas au moins un dé, à la maison, peut-être caché au fin fond de la boîte d’un vieux jeu de société? Pour cette petite partie de plaisir coquine, c’est le seul matériel qui vous sera nécessaire. Ah oui : ayez un chronomètre aussi, à portée de la main! Pour le reste, on se fie à votre imagination…

Le principe est simple : chacun de votre côté, écrivez les chiffres 1 à 6, sur une feuille de papier, puis associez-leur une petite tâche sexy… Par exemple, si votre partenaire lance le dé et obtient un 3, vous aurez droit à un striptease de sa part, sur une classique chanson de Noël, comme Le petit renne au nez rouge ou Mon beau sapin. Si c’est un 4, vous devrez caresser son sexe avec vos lèvres. Ainsi de suite. Afin de garder un bon rythme, déterminez à l’avance combien de temps sera alloué pour chaque joueur, à son tour. Quelque part entre deux ou trois minutes devrait suffire à vous titiller, sans vous lasser!

La dégustation à l’aveuglette

L’heure est venue de vous amuser dans la cuisine, les yeux bandés… Petite mise en garde : si vous devez couper des aliments ou les faire cuire, prévoyez le coup à l’avance, ne le faites pas les yeux bandés, tsé!

Vous êtes prête? Parfait : couvrez les yeux de votre partenaire (cravate, bandeau pour les cheveux, etc.) et faites-lui goûter des aliments agréables pour les papilles gustatives et qui rappellent le temps des Fêtes. Un morceau de biscuit de pain d’épices, notamment, ou une canne de Noël. Le but, ici, n’est pas de surprendre l’autre avec un piment ultra fort qui lui fera passer le reste de la soirée à la salle de bain! C’est à vous de laisser votre partenaire explorer votre corps, tout en le guidant… Par exemple : faites fondre un petit père Noël en chocolat blanc et, lorsque tiède, versez-en une goutte sur votre fesse. Votre partenaire devra donc deviner la partie de votre corps sur laquelle sa langue vient de se poser. Soyez créative!

La chasse au trésor (ou au cadeau) taquine

Cachez quelques indices, comme des cartons d’indication, un peu partout dans la maison et laissez votre partenaire venir à vous, au rythme de ses découvertes. Même si l’envie lui prend de tricher un peu en cours de route et que votre cachette est dévoilée plus rapidement que prévue, ça ne dérange pas… Le fait de vous voir légèrement vêtue ou les seins cachés par une grosse boucle de cadeau, assise sur la laveuse (un exemple parmi tant d’autres), mais de savoir que ses mains ne peuvent pas se poser sur vous tant et aussi longtemps que l’indice précédent ne sera pas trouvé, la tension sexuelle sera certainement palpable chez vous!

Durant ce jeu, vous pouvez laisser un indice pour trouver un jouet sexuel que votre partenaire devra utiliser avec vous, un autre indice qui mène à sélectionner une trame sonore parfaitement romantique et sensuelle, etc. Vous avez probablement déjà compris que le trésor ou le cadeau, c’est vous. Cependant, tel que mentionné plus haut, toutes les étapes doivent être faites avant que l’autre puisse savourer pleinement sa victoire!

1, 2, 3 : action!

Si on vous demande quelle scène de film vous émoustille le plus, une image précise se forme probablement dans votre tête. Et c’est sans aucun doute le cas pour votre partenaire aussi. Bref, chacun de votre côté, notez sur des petits bouts de papier les moments de cinéma en question (la fameuse scène du film Ghost quand le couple fait de la poterie, le baiser de Spider-Man sous la pluie, etc.). Ensuite, pigez au hasard et chacun doit décrire à l’autre ce qui rend cette scène si excitante à ses yeux. Pour rester dans le concept, vous devez absolument mentionner un moment romantique ou touchant de votre film de Noël préféré. Simplement le fait d’en parler vous donnera peut-être envie de créer vous-mêmes votre petite scène mémorable…

Voir la vie en rouge

Important : pour atteindre un degré maximal de plaisir, ce jeu doit se faire dans un endroit public, lors d’un party du jour de l’An entre amis ou d’un souper de Noël en famille. Parce que l’objectif est de laisser voir à votre tendre moitié à quel point vous êtes hot, mais temporairement inaccessible…

Quelques jours avant Noël, offrez-vous vous-même un petit cadeau sexy, comme de la lingerie fine rouge. Une soirée où vous savez que vous ne serez pas à la maison, enfilez votre déshabillé sexy sous vos vêtements. Durant la soirée – peu importe que vous soyez au restaurant ou chez votre cousine – éclipsez-vous à la salle de bain à plusieurs reprises. Chaque fois, prenez une photo différente qui dévoile un peu plus vos dessous affriolants et envoyez-la à votre partenaire. Gageons que votre moitié peinera à se contenir à déballer son « cadeau » lorsque vous serez de retour à la maison… ou même avant!

Amusez-vous bien!

