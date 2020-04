Journée mondiale de batailles d’oreillers : à vos oreillers!

Votre tête et vos cheveux le côtoient tous les jours. Parfois, vous rêvez de lui au beau milieu de la journée, alors que vos paupières deviennent de plus en plus lourdes. Qui est-ce? Vous l’avez probablement deviné : c’est votre oreiller! Même s’il se veut davantage reposant, il arrive que son rôle se transforme pour devenir très amusant… Le premier samedi d’avril, permettez-vous un petit retour en enfance en participant à la Journée mondiale de batailles d’oreillers!

L’oreiller occupe probablement un rôle bien banal dans votre quotidien même si vous savez tous les deux – votre oreiller et vous – qu’il vous est indispensable! Vous départir de lui ne serait-ce qu’une nuit? Vous n’osez même pas y penser et quand ça arrive, par exemple en avion, c’est la panique générale. Et si, aujourd’hui, on vous demandait de faire une petite confession… Allez, c’est certain que vous vous amusez parfois à démarrer une bataille d’oreillers en couple ou avec votre famille! Eh bien, ce samedi 4 avril, l’occasion sera idéale pour habiller votre oreiller de sa plus belle taie et vous joindre à cette activité si exaltante qu’est celle de la grande bataille d’oreillers annuelle.

Ne touche pas à mon oreiller!

Depuis 2009 ou 2010, le premier samedi du mois d’avril se veut un grand rassemblement pour les amateurs de batailles d’oreillers. Pour certaines villes américaines, c’est même carrément la folie! Par exemple, en 2015, plus de 4000 personnes se sont rassemblées dans une ville du sud des États-Unis pour se donner quelques sympathiques coups d’oreillers. À l’évidence, un code de conduite doit être observé durant ce type de rassemblement. Il est notamment strictement interdit de cibler une personne qui, elle, n’a pas d’oreiller pour vous donner la réplique. Ouf, si seulement les civilisations anciennes pouvaient voir ce qu’il est advenu de leur oreiller…

Bien entendu, avec la Covid-19, ce type de rassemblement sera interdit!

« Taie-toi » et écoute la petite histoire de l’oreiller…

En effet, les premières traces de l’utilisation de l’oreiller remonteraient à 7000 ans av. J-C. C’est incroyable, n’est-ce pas? Cependant, à l’époque, il aurait surtout servi à des fins dites thérapeutiques et soignantes… Apparemment, les gens s’en servaient pour corriger des maux ou des problèmes plus sérieux au niveau du cou, du dos et des épaules. Puis, dans certains pays, l’oreiller était fort utile puisqu’en surélevant légèrement la tête, il permettait aux dormeurs de s’éloigner un peu des moustiques et insectes nuisibles, question de roupiller tranquilles sur leurs deux oreilles!

Alors, ce week-end, pour vous déconnecter un peu de votre routine stressante, pourquoi ne pas vous adonner à une activité aussi libératrice que l’est une classique bataille d’oreillers? Et souvenez-vous : il est toujours important de bien choisir son oreiller, dans la vie…

