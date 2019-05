L’accent canadien parmi les plus séducteurs!

Il vous est probablement déjà arrivé de vous retrouver à un endroit quelconque et de voir vos oreilles surprises d’entendre un accent totalement différent du vôtre, mais ô combien sexy. Parce que c’est toujours intrigant de connaître la provenance exacte des accents et ce qui les rend si charmants, un palmarès a récemment été établi à ce sujet et figurez-vous que l’accent canadien se retrouve parmi le top 15 mondial!

En même temps, peut-être que pour votre part c’est davantage lorsque vous êtes en voyage que vous vous laissez séduire par tous les sons qu’un monde inconnu a à vous offrir… D’une manière comme d’une autre, s’émerveiller des beautés et des surprises que la vie a en banque, ça ne se refuse jamais! Bref, puisque la différence de chaque habitant de cette planète est ce qui donne à la vie toute sa beauté, il fallait absolument faire appel à des personnes de nationalités différentes pour établir un vrai palmarès des 50 accents les plus séducteurs. Ainsi, pour les besoins de la cause, 1, 5 millions de personnes provenant de 60 pays ont été consultées. Et le résultat parle de lui-même…

Le Canada : quelque part entre le top 15 le top 10

Mine de rien, le Canada a réussi à se démarquer parmi les tonalités de voix les plus plaisantes pour les oreilles. Il semblerait que c’est le fait que les Canadiens prononcent subtilement les voyelles qui charme autant… Techniquement, l’accent canadien n’est pas assez hot pour se retrouver parmi les dix les plus enchanteurs, mais quand même une 13e position, ce n’est pas si mal du tout. On l’accepte avec plaisir!

Et les grands gagnants sont…

Vous êtes curieuse de découvrir l’identité des cinq accents les plus séducteurs au monde? Les voilà, sans plus tarder :

5. L’accent australien (parlé par plus de 23, 4 millions de personnes)

4. L’accent italien (parlé par plus de 60, 4 millions de personnes)

3. L’accent irlandais (parlé par plus de 5, 1 millions de personnes)

2. L’accent sud-africain (parlé par plus de 55, 6 millions de personnes)

1. L’accent néo-zélandais (parlé par plus de 4, 9 millions de personnes)

Psitt : c’est l’accent croate qui clôt le palmarès, en 50e position.

Êtes-vous surprise? Ou ça vous donne davantage le goût de boucler vos valises sur le champ pour partir en voyage, les oreilles bien ouvertes?

(sources : nelsonstar.com et bigseventravel.com)