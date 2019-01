La grenouille la plus seule au monde a trouvé son âme sœur!

Le 14 février prochain, le monde de la science et celui de la romance s’uniront pour vivre un grand moment fort en émotions : deux grenouilles d’une espèce extrêmement menacée se rencontreront enfin et on se croise les doigts pour qu’elles vivent un coup de foudre! Le jour de la Saint-Valentin est plus qu’approprié pour que Roméo, éternel célibataire, puisse séduire sa Juliette qui lui est promise depuis dix ans.

En 2008, Roméo – oui, oui, c’est bien le prénom qu’on lui a donné – a été trouvé dans une forêt de la Bolivie. Les grenouilles de son espèce, Telmatobius yuracare, se font tellement rares que les scientifiques du musée d’histoire naturelle bolivien où séjourne Roméo depuis dix ans en étaient venus à croire qu’il était véritablement seul au monde. La pollution et le changement climatique nuisent à leur habitat naturel et expliqueraient principalement le déclin de leur population.

Puisque ce type particulier d’amphibiens a une espérance de vie d’environ 15 ans, tout le monde commençait à désespérer de lui trouver une amoureuse et, du coup, lui permettre de fonder une famille afin d’assurer la descendance de sa race. Et c’est ici que commence la petite histoire d’amour de Roméo et Juliette, version moderne et animale…

Saint-Valentin 2018

Désireux de voir Roméo briser sa routine de vieux garçon solitaire, ses gardiens ont décidé de prendre une initiative pour le moins originale. Ils ont choisi le jour de la fête de Cupidon pour créer à la grenouille un profil sur un site de rencontres! L’objectif était de récolter des fonds afin de pouvoir envoyer des chercheurs et spécialistes dans la même forêt où Roméo a été trouvé, dix ans auparavant.

À la rencontre de l’élue

C’est ainsi qu’à la surprise générale, cinq grenouilles de la même espèce que Roméo ont été découvertes : trois mâles et deux femelles. Et parmi ces deux chanceuses, Juliette a rapidement été identifiée! La principale intéressée mesure 55, 6 mm tandis que la taille de son promis atteint 62, 04 mm. Roméo est tout un séducteur avec sa belle couleur marron et ses taches sombres. Espérons que sa dulcinée, qui a une teinte un peu plus foncée, saura lui plaire!

Pour être concept, c’est ce 14 février que Roméo et Juliette se verront enfin la binette. Pendant ce temps, Juliette et les quatre autres grenouilles repêchées passent une batterie de tests pour s’assurer de n’avoir aucun problème de santé. Placées en quarantaine, elles doivent également prendre le temps de s’acclimater à leurs nouvelles conditions de vie en captivité, même si leur environnement se veut le plus naturel possible.

Après la grenouille qui se transforme en prince charmant à la suite d’un tendre baiser, on ne peut que se réjouir de cette autre belle histoire d’amour mettant en vedette des grenouilles. Surtout que celle-ci appartient à la réalité et non pas à la fiction! Bref, longue vie à ce Roméo et cette Juliette et puissent-ils vivre heureux et avoir beaucoup d’enfants…

Bonne nouvelle : puisque les recherches ont porté fruit, avec cinq spécimens dénichés, les excursions dans cette forêt bolivienne se poursuivront.

