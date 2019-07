Le thé à l’avocat : le nouveau thé hot de l’heure?

Si vous avez l’habitude de boire du thé, ce ne sont pas les options qui manquent, côté saveur, pour faire vivre bien des moments de plaisir à votre bouche! Vous avez pourtant l’impression que vous avez fait le tour? Ce serait étonnant, mais si vous recherchez quelque chose de vraiment différent et unique, pourquoi ne pas essayer le thé à l’avocat? Il s’impose de plus en plus, comme tendance, car il aurait des effets très bénéfiques pour votre santé.

À l’évidence, vous avez certainement compris qu’on parle ici d’un thé à base de feuilles d’avocat et non pas d’un avocat en entier. On préférait tout de même le spécifier, car on ne sait jamais! Il y a des siècles et des siècles, les Aztèques et les Mayas avaient l’habitude de faire bouillir les feuilles des avocats afin d’en extraire une foule d’éléments qui ont des bienfaits naturels sur le corps humain. Eh bien, un couple de la Californie vient de décider de se lancer en affaires en suivant les conseils des Aztèques et des Mayas! Et c’est un peu par hasard, en fait : à l’achat de leur nouvelle demeure, le couple en question s’est retrouvé avec 600 arbres d’avocat – communément appelés avocatiers – sur le terrain de sa propriété. Ne sachant quoi en faire, l’homme et la femme ont commencé à faire des recherches sur l’avocat et ont découvert une véritable petite mine d’or avec le thé aux feuilles d’avocat. Aujourd’hui, ils ont leur propre compagnie et offrent une variété de thé, comme à la pêche ou à la camomille.

De nombreux bienfaits

Les feuilles d’avocat sont une bonne source d’antioxydants. En les faisant bouillir et en les présentant dans une tasse de thé, elles ont également une poignée d’autres effets bénéfiques. Par exemple, on dit qu’un thé à l’avocat peut :

aider à traiter l’hypertension.

soulager des maux de tête.

aider à se détendre.

être efficace contre les symptômes du rhume et de la grippe.

soulager des douleurs à l’estomac.

soulager des maux de dents.

aider à régulariser les menstruations et soulager les symptômes de la ménopause.

être efficace pour aider à faire baisser le taux de cholestérol.

Quand on parle d’une boisson magique, ça doit pas mal ressembler à ça, non?!

Attention au noyau d’avocat, par contre…

Au cours des dernières années, une drôle de tendance a commencé à circuler sur le web. Certaines personnes disent que c’est très bon pour la santé de manger le noyau d’un avocat, alors que d’autres estiment qu’au contraire, ça peut être très toxique. L’objectif serait d’écraser et de réduire en poudre ledit noyau, pour l’intégrer à un smoothie, par exemple. Des experts se sont prononcés et non, ce n’est PAS conseillé de manger un noyau d’avocat.

Mais une bonne petite tasse de thé aux feuilles d’avocat, ça, ça ferait du bien!

(sources : beveragedaily.com, fraichementpresse.ca et ajpnh.org)