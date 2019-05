Les abeilles ont désormais leur propre restaurant McDonald’s!

On l’ignorait peut-être encore il y a quelques années, mais maintenant, on le sait : les abeilles sont importantes au bon fonctionnement de la nature, de l’environnement, bref de la vie en général! Ainsi, de plus en plus d’initiatives sont mises en place pour s’assurer de protéger les abeilles, pour le bien-être de tous. Et oh, la belle surprise : un restaurant McDonald’s miniature vient d’ouvrir ses portes et sa seule clientèle sera des abeilles!

C’est effrayant de voir à quel point le nombre d’abeilles baisse drastiquement, depuis quelques années… Et les abeilles sont tellement importantes pour notre écosystème. Notamment, leur pollinisation touche près de 80% de nos cultures. Sans elles, une poignée de plantes feraient face à un destin bien tragique. Afin d’essayer de freiner la disparition des abeilles, de nombreux établissements et des entreprises de toutes sortes s’impliquent, par exemple en créant des ruches dites urbaines comme sur le toit d’édifices, sur une terrasse ou dans une cour. En Suède, les restaurants de la chaîne McDonald’s ont suivi le pas en installant des ruches sur leurs toits. C’est ainsi que pour souligner cet effort, le plus petit restaurant McDonald’s au monde – et il y en a beaucoup, on parle de 37 855 adresses internationales (données de 2018) – a récemment vu le jour…

Bourdonnement permis!

Ce sont des responsables de la chaîne de restauration qui ont demandé à un charpentier de construire cette renversante réplique des établissements McDonald’s tels qu’on peut les voir en Suède. Le célèbre signe du restaurant, une section pour le service à l’auto, une terrasse et même des affiches publicitaires : aucun détail n’a été négligé.

Il peut ainsi accueillir au moins 1000 abeilles. Ça vaut la peine de jeter un œil à sa construction pour voir de plus près à quoi il ressemble!

Wow, épatant n’est-ce pas! Ce sont certainement des tonnes de bourdonnements de plaisir qu’on peut entendre entre les murs de ce minuscule établissement…

