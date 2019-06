On ne vous parle pas ici des animations et autres effets spéciaux de certains manèges des parcs Disneyland, mais bien de fantômes qui se manifestent et s’amusent à effrayer employés et visiteurs! Et ils sont plusieurs. Car plus on est de fous…

Le fantôme de Tom Sawyer’s Island, Disneyland, Californie

En 1973, deux frères décident de passer la nuit dans le parc. Ils se cachent sur Tom Sawyer’s Island dont l’accès ne se fait que par bateau. Pour rejoindre le parc, ils traversent le lac à la nage. Le plus jeune ne sachant pas nager, embarque sur le dos de son frère qui se noie d’épuisement. Depuis, les employé rapportent la présence d’ombres dans les couloirs et les cavernes de l’île ainsi que l’étrange impression d’être observés la nuit lorsque se termine leur service. Des visiteurs ont aussi raconté ressentir une étrange sensation pendant leur déambulation dans l’île.

L'entitée de Magic Kingdom, Walt Disney World, Floride

Lors de la construction du manège Pirates des Caraïbes, un employé fait une chute mortelle. Selon les rumeurs, il s’appelait George. Les légendes vont bon train. On raconte que si, au moment d’embarquer, on dit George doesn’t exists, l’attraction tombe immédiatement en panne. Il faut alors dire George is real pour qu’elle redémarre. Et si on veut vérifier que le fantôme est présent, il suffit d’observer la porte en bois dans la scène de la prison. Si elle est ouverte, c’est qu’il est là. Mais en plus de ces amusantes légendes, les employés du poste de contrôle ont eux eu affaire à George. Plusieurs on en effet eu la sensation que quelqu’un entrait derrière eux. En se retournant, il n’y avait personne, mais la porte de la tour s’ouvrirait toute seule. Alors si vous entendez l’un des membres crier George est parmi nous! au moment du départ, accrochez-vous à vos sièges!

Disneyparks

Les manifestations au Haunted Mansion, Disneyland

Haut lieu de manifestations surnaturelles (truquées et réelles), le Haunted Mansion de Californie a fait l’objet d’une demande bien étrange. Une femme a demandé à la direction la permission de répandre les cendres de son fils décédé dans le manège, car c’était son attraction favorite. Évidemment, elle a essuyé un refus plus qu’amusé. Seulement voilà… elle était sérieuse et les employés l’ont vu disséminer les cendres un peu partout dans le manège. Depuis, employés et visiteurs rapportent la présence du fantôme d’un petit garçon en pleurs qui réclame sa maman. Un brin sinistre, même pour Haunted Mansion!

Et celles au Haunted Mansion, Walt Disney World, Floride

Cette attraction est bien plus hantée que sa cousine de la west coast. Un employé qui avait un peu bu a fait une chute mortelle dans le tableau de la voyante (vous savez cette tête dans une boule de cristal qui parle?). Il faut savoir qu’il y a un fossé à cet endroit et l’homme est tombé en voulant sortir du wagon. Depuis, on le voit et on l’entend de temps en temps.

Cette scène du manège a aussi fait l’objet d’une drôle de manifestation un soir de juillet. Après la fermeture, deux employés s’activaient à nettoyer les lieux lorsqu’ils entendirent un faible battement régulier. Plus ils approchaient du tableau de la voyante, plus le bruit augmentait et, curieusement, alors que toutes les lumières de l’attraction étaient allumées, celles de la scène en question étaient éteintes. Ils sortirent précipitamment et les sons s’arrêtèrent brusquement…

Mais la manifestation qui fait le plus frémir les employés est l’apparition de l’homme à la canne qu’on se raconte depuis les années 70. Un soir tard (évidemment), un employé de la zone d’embarquement voit arriver un wagon depuis la zone de débarquement dans laquelle se tient un vieil homme, la main négligemment appuyée sur une canne. Il est invité à descendre (ce qu’il aurait du faire bien avant), mais il ne se retourne pas, ne répond pas, il n’a pas même un frémissement. Le wagon poursuit son chemin et l’employé prévient son collègue aux départs qui lui répond qu’il n’a jamais vu personne… Et bien sûr à la fin du tour de manège, le wagon est vide. Depuis, il serait apparu à plusieurs… Et les employés qui se tiennent tard le soir à l’embarquement et au débarquement des wagons, ont toujours une petite angoisse: l’homme à la canne va-t-il revenir faire un tour?