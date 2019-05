Les femmes auraient 2 fois plus d’orgasmes après 45 ans

Atteindre l’orgasme est une quête personnelle à chaque femme… Certaines guident leur partenaire pour vivre cet instant d’extase, d’autres préfèrent se laisser surprendre. Déçues de ne pas expérimenter un orgasme à chaque fois, plusieurs femmes craignent que leur vie sexuelle devienne ennuyeuse et prévisible, plus les années passeront. C’est faux : une étude démontre que les femmes âgées de 45 ans et plus ont deux fois plus d’orgasmes!

Qui a dit que ça devait nécessairement être plus tranquille sous la couette avec l’âge? Ce moment de plaisir absolu, ce libérateur de tension ultime – appelons-le l’orgasme – toutes les femmes veulent le connaître le plus souvent possible, sans exception! N’ayez pas peur de dire les choses telles qu’elles le sont : oui, il est normalement plus facile d’atteindre l’orgasme par la masturbation que lors d’un rapport sexuel avec votre partenaire. Après tout, ce n’est pas pour rien que 81% des femmes s’adonnent au plaisir en solitaire en se masturbant au moins une fois par mois et que 65% d’entre elles ont des jouets sexuels à la maison!

Cependant, si vous faites partie de celles qui se disent déçues de ne pas avoir vécu assez souvent l’orgasme, le vrai, au cours de votre vie, vous pouvez dès maintenant vous rassurer en vous disant que votre patience peut être gagnante…

L’âge, un facteur sexuel important?

Mais pourquoi les femmes âgées de 45 ans et plus auraient-elles deux fois plus d’orgasmes que celles dont l’âge se situe entre 18 et 44 ans, disons? C’est simple : leurs attentes sont complètement différentes. Du moins, c’est la conclusion qui ressort de cette étude menée auprès de 2100 femmes. En effet, durant la vingtaine ou la trentaine, la femme chercherait davantage à avoir du plaisir dans la chambre à coucher et il n’y a pas de mal là-dedans, mais la femme de 45 ans et plus, elle, désire vivre une vraie connexion affective avec la personne qu’elle aime. Lors d’ébats sexuels, elle aurait ainsi tendance à se laisser davantage aller et à écouter son corps autant que celui de l’autre.

Et des statistiques fort intéressantes découlent de ces observations. Effectivement, même si les femmes âgées de 18 à 25 ans sondées par cette étude disent avoir au moins deux relations sexuelles par semaine (peu importe la durée de la partie de jambes en l’air en question), contre une seule pour celles de 45 ans et plus, 63% des participantes de cette dernière catégorie affirment avoir un orgasme à chaque fois! Pour celles âgées de moins de 45 ans, on parle plutôt d’un taux de 36%.

Psitt : 1 femme sur 3 connaîtrait l’orgasme par le point G.

Récapitulons : les femmes de 45 ans et plus feraient deux fois moins souvent l’amour, mais elles auraient deux fois plus d’orgasmes. Ce n’est pas rien. Comme quoi la vie n’est qu’espoir!

(sources : medisite.fr, femmeactuelle.fr et canalvie.com)