Les utilisateurs d'iPhone plus chanceux en amour?

Vous avez de la difficulté à trouver l’âme sœur ? Pas de panique, c’est peut-être simplement la faute de votre téléphone ! Une étude américaine affirme que les utilisateurs d’iPhone seraient plus chanceux en amour !

Réalisé auprès de 1500 célibataires aux États-Unis par l’entreprise Decluttr, le sondage révèle que 70 % des répondants préfèrent fréquenter une personne dont l’appareil mobile arbore la célèbre pomme.

Et pour cause ! Les personnes qui utilisent un iPhone sont considérées comme plus séduisantes que celles qui possèdent un Android.

Dans quel état est votre téléphone ?

De plus, pour faire bonne figure, il ne suffit plus d’être beau, drôle et intelligent. Selon les résultats de l’enquête, l’état de votre mobile joue pour beaucoup sur les premières impressions… et peut facilement devenir un éteignoir !

Pour les hommes, un écran fissuré suggère qu’une personne ne prend pas soin de ses affaires ou qu’elle se trouve peut-être en situation de précarité financière. Bien que les femmes se soucient moins de cet aspect, elles accordent néanmoins une importance au modèle de l’appareil.

iPhone contre Android

Vous croyez que la guerre entre iPhone et Android se limite au marché ? Détrompez-vous ! Elle ferait rage aussi dans les relations amoureuses : à peine 65 % des utilisateurs d’iPhone se disent ouverts à un rendez-vous galant avec une personne utilisant le système de Google.

Les usagers d’un Android sont encore plus sévères. Seulement 53 % d’entre eux sont prêts à tenter leur chance avec une personne qui a choisi iOS.

Alors, êtes-vous du type iPhone ou Android ? Lors du renouvellement de votre contrat, réfléchissez-y à deux fois !

