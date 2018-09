L’arrivée de l’automne est habituellement un bon moment pour redéfinir votre menu, vous trouver de saines habitudes alimentaires qui vous permettront ensuite d’affronter le temps des Fêtes sans trop de dommages! Et si vous optiez pour un régime végétarien? Une récente étude démontre que les végétariens auraient une meilleure vie sexuelle que ceux qui remplissent leur assiette de pièces de viande…

Vous laisserez-vous tenter par une petite salade en entrée? Ou est-ce plutôt l’assiette de charcuteries qui vous fait de l’œil? Eh bien, si vous êtes célibataire et activement à la recherche d’une personne avec laquelle passer de doux (ou torrides, c’est selon!) moments, le temps est peut-être venu d’élargir vos horizons alimentaires! Apparemment, ce qui se trouve dans vos petits plats, lorsque vient l’heure des repas, en dit beaucoup sur votre personne et surtout sur votre attitude sous la couette.

Un végétarien, ça communique!

Est-ce parce qu’ils sont habitués de dire : « Non merci, c’est gentil, mais je ne mange pas de viande. » que les végétariens sont de meilleurs communicateurs en amour? On l’ignore, mais ça serait effectivement le cas. Une étude effectuée avec 2000 participants vient de révéler que les adeptes du végétarisme ont tendance à plus communiquer avec leur partenaire sexuel. Nécessairement, leur vie amoureuse en est directement affectée et ce n’est que positif : c’est en disant les vraies choses à notre partenaire qu’on s’assure de se faire comprendre et qu’on a ainsi plus de chances d’obtenir ce qu’on veut. Bref, communiquer durant l’acte ne peut qu’aider à atteindre l’objectif, c’est-à-dire l’orgasme! Et ça, les végétariens l’auraient compris depuis longtemps.

Oh mais ce qu’il est sélectif, le végétarien!

La même étude révèle que les végétariens savent également plus ce qu’ils veulent et comment aller le chercher. Du coup, quand une personne les intéresse, ils n’hésitent normalement pas à faire les premiers pas pour transporter les choses dans la chambre à coucher. Cependant, certains végétariens seraient un peu discriminatoires… Apparemment, seulement 15% d’entre eux seraient prêts à avoir une relation sexuelle avec une personne qui mange de la viande et ce, seulement si celle-ci les attire irrésistiblement!

Peut-on affirmer à 100% qu'au lit, la salade l'emporte sur la viande? Hum, on préfère dire: « à chacun son assiette… et ses préférences sexuelles »!

Vous aimerez aussi