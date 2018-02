Le liquide sur le dessus du yogourt est-il bon pour la santé?

Nombreux sont ceux qui jettent leur yogourt lorsqu'en l'ouvrant, ils découvrent une substance aqueuse flottant sur le dessus. Cependant, le liquide est parfaitement sûr à manger... et est même bon pour la santé!

Lactosérum

La petite couche de liquide clair sur la surface du yogourt est appelée lactosérum. Il provient de la fermentation du lait, qui laisse échapper un peu d’eau chargée de protéines et de minéraux. Ces derniers remontent à la surface et créer ce film aqueux. Le lactosérum renferme du lactose (de 70 % à 75 %), des protéines solubles (de 10 % à 13 %), des vitamines et des minéraux (essentiellement du calcium). Il est aussi nutritif qu'excellent pour la santé !

On trouve le lactosérum dans quels autres produits?

Le lactosérum entre d’ailleurs dans la composition de certains produits comme les boissons énergétiques, à haute teneur en protéines, les laits en poudre pour nourrissons ou encore les fromages fondus.