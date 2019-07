Cette mère court un marathon avec 3 enfants sur une poussette!

Il arrive qu'on tombe sur des histoires particulièrement inspirantes, qui nous prouvent que la « force du mental » peut nous amener à repousser nos limites beaucoup plus loin qu'on ne l'aurait cru. C'est le cas de cette maman joggeuse, qui a battu un nouveau record cet été...

À la base, quiconque participe à un marathon mérite qu’on lui lève notre chapeau. Mais comment pourrions-nous exprimer notre admiration envers une femme qui court un marathon à bout de bras, avec une poussette qui contient trois jeunes enfants? Il n’y a pas de chapeau assez grand pour lui témoigner notre respect... On va donc se contenter de vous raconter son incroyable accomplissement sportif.

Un marathon, une poussette et 3 enfants

Cynthia Arnold est cette Américaine, mère de 3 enfants, qui a relevé tout un défi lors du dernier Marathon de Missoula, au Montana.

L'an dernier, la sportive avait osé courir un demi-marathon avec une poussette. Mais cette année, elle s’est surpassée en courant un marathon complet, soit 42 kilomètres en 3h11, tout en poussant sa descendance entière à bout de bras dans un carrosse.

Non seulement l’athlète a doublé la distance parcourue, mais sa progéniture n’a pas cessé de grandir depuis l'an dernier, rendant le défi encore plus difficile. Avec le poids de la poussette, c’est une charge de 185 livres qu’elle a poussée en courant un marathon complet. Incroyable!

Les jeunes, âgés de un à six ans, se plaisent bien à faire la sieste pendant que leur mère se démène.

On aperçoit la mère de famille dans cette vidéo ci-bas en train de distribuer des friandises glacées à ces enfants pendant qu'elle continue la course. Une vraie maman dévouée.

On espère qu'elle a eu le temps de prendre une gorgée d'eau pour elle-même au moins une fois durant son long parcours.

La coureuse s'est sentie soutenue par les encouragements de la foule lors de son épreuve. Clairement, elle n'a laissé personne indifférent sur son passage.

Or son exploit aurait bien pu ne pas se réaliser à cause de problèmes techniques liés à la caméra. Pour être qualifié pour un Record Guinness, il faut absolument que l’épreuve soit filmée du début à la fin. Heureusement, après de nombreux efforts, elle a réussi à venir à bout de ces difficultés et, en théorie, elle devrait recevoir son nouveau titre officiel de détentrice du record prochainement.

Cette mère joggeuse mérite amplement le titre de reine du Cardio-Poussette, non?

La coureuse recommande d’ailleurs aux autres parents qui s’adonnent à la course de pratiquer leur sport préféré avec une poussette eux aussi, afin d’intégrer leur rôle parental à leur identité de coureur, et vice-versa.

Disons que ces enfants ont à la maison un bon exemple pour vivre une vie saine et active. À ce rythme, peut-être que l'an prochain, toute la famille sera prête pour un Ironman?

Source : Runner's World