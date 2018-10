Eh oui, LA grande nouvelle vient d’être annoncée : Meghan Markle et le prince Harry, qui se sont mariés le 19 mai dernier, attendent un premier enfant pour le printemps 2019! On prévoit donc une naissance quelque part entre le 20 mars et le 21 juin, ce qui veut dire que ce bébé sera un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux… Et puis, quel prénom royal aura ce petit poupon? Voici nos prédictions!

George, Charlotte et Louis. Voilà les trois prénoms – classiques et intemporels – des enfants du prince William et de Kate Middleton. La coutume royale veut que les futurs parents s’amusent à piger dans une banque de prénoms traditionnels pour leur progéniture, des prénoms indémodables et qui font possiblement déjà partie de leur arbre généalogique. Mais que feront Harry et Meghan?

Bébé fille ou bébé garçon : voici ton prénom!

Du coup, on se fait aller les méninges et pas à peu près, depuis l’annonce de la grossesse confirmée de la duchesse de Sussex. Cependant, malgré la tradition, n’oublions pas que Meghan a un peu tendance à faire la rebelle au palais royal, ce qui déplaît, sans grande surprise, à la reine et son entourage. Convaincra-t-elle son époux d’opter pour un prénom bien typique qui représente ses origines américaines, à la Liam ou Noah, pour un garçon, ou Emma et Olivia, pour une fille? Il s’agit actuellement des prénoms les plus populaires aux États-Unis.

Mais bon, admettons que Meghan décide de se ranger avec le reste de la famille... Le prénom de cet enfant à venir serait très fort probablement Alice, Elizabeth (oh qu’on en connaît une qui sauterait de joie!), Mary ou Victoria, et, pour un garçon : Arthur, Frederick, James ou Philip.

Tradition ou popularité? Trad ou pop? Faites votre prédiction!

Un bébé royal avec un signe astrologique qui parle beaucoup…

Puisque la naissance de ce futur rejeton royal est prévue pour le printemps prochain, on sait déjà qu’il s’agira soit d’un Bélier (21 mars au 20 avril), d’un Taureau (21 avril au 20 mai) ou d’un Gémeaux (21 mai au 21 juin).

Pour notre part, on prédit un Bélier, parce qu’on a le goût de lui voir la binette le plus rapidement possible! Si c’est le cas, maman Meghan et papa Harry doivent s’attendre à bien de l’action à la maison… Effectivement, le bébé Bélier a tendance à être très dynamique et agité. Il aime les jouets qui font du bruit.

Si jamais c’est un Taureau, bébé sera tout le contraire : calme et solitaire. Par contre, il demandera beaucoup d’affection et d’attention, sous la forme de câlins et de bisous à répétition, car c’est un grand sensible.

Finalement, si on doit plutôt attendre la fin du printemps pour voir ce nouveau bébé royal se pointer le nez, c’est qu’on aura droit à un petit Gémeaux. C’est un enfant très curieux et rieur, le Gémeaux, alors maman Meghan et papa Harry devront parfois revirer tout à l’envers – aux quatre coins de leur immense demeure – si bébé part en exploration!

C’est le temps de faire vos prédictions!

Maintenant que vous connaissez nos choix potentiels de prénom et de signe astrologique (est-ce qu’on vous l’a assez dit qu’on veut un bébé Bélier?!), c’est à votre tour de vous prononcer…

Allez, n’ayez pas peur de vous mouiller!

