Mercure rétrograde et les mises à jour d’Apple : une conspiration?!

Décidemment, « Mercure rétrograde » aura été un des sujets de conversation les plus populaires, cette année! On sait désormais que cette « rétrogradation » de planète affecte particulièrement la communication, que ce soit entre deux personnes ou même les moyens de communication, comme un téléphone intelligent. Et voilà que certains sont convaincus qu’Apple choisit expressément la période pour faire ses mises à jour, en fonction de Mercure qui rétrograde!

On peut dire que « Mercure rétrograde » a le dos large! En effet, chaque fois qu’une personne éprouve un problème et que ça adonne, comme par magie, durant une des périodes de l’année où la planète Mercure semble ralentir, puis s’arrêter et repartir en sens inverse, il n’y a rien de plus facile que de dire que c’est la faute de ce phénomène planétaire…

À titre informatif : la planète Mercure rétrograde trois fois par année et ce durant environ trois semaines consécutives chaque fois. Pour l’année 2019, ces trois périodes sont :

du 5 au 28 mars

du 7 au 31 juillet

du 31 octobre au 20 novembre

Maintenant que cette « mise au point » est faite, parlons de « mise à jour ». En effet, la rumeur se répand, depuis quelque temps, que le géant de la technologie Apple ferait exprès pour programmer les mises à jour de ses produits pendant que Mercure rétrograde!

Petit vent de panique technologique

Apparemment, tout le monde devrait être au courant qu’il faut à tout prix éviter d’acheter un gadget technologique quand Mercure rétrograde. Certains astrologues le crient haut et fort sur les réseaux sociaux… qui sont également bombardés de messages d’utilisateurs fâchés d’avoir téléchargé une nouvelle mise à jour pour leur iPhone et de voir que celle-ci a « brisé » leur appareil. Le plus drôle, c’est que plusieurs de ces utilisateurs blâment eux-mêmes Mercure qui rétrograde pour ces mises à jour qui ont lamentablement échoué!

Par le passé, Apple a déjà lancé des nouvelles versions de ces appareils, comme un iPad, carrément durant une période de l’année où Mercure rétrogradait. Plus récemment, c’est la fameuse montre intelligente d’Apple qui faisait des siennes. En effet, la WatchOS 5 présentait la nouvelle fonctionnalité talkie-walkie, une application permettant à deux propriétaires d’Apple Watch de communiquer entre eux en utilisant seulement leurs montres. Cependant, un gros bug techno découvert le 11 juillet dernier a tout fait planter! Tout est rentré dans l’ordre depuis, mais quand même, le 11 juillet, c’est en plein durant la rétrograde de Mercure du 7 au 31 juillet, ça! Coïncidence?!

Puis, le 23 et 24 juillet derniers, par exemple, d’autres mises à jour ont été présentées aux utilisateurs des produits Apple. Encore durant Mercure rétrograde…

Maintenant, on surveille de près sept nouveautés, du côté de l’iPad, qui devraient être lancées cet automne, précisément en octobre. La prochaine période où la planète Mercure s’amusera à nos dépens (il faut bien en rire un peu, non?!) s’enclenchera le 31 octobre. Verra-t-on ces produits en magasin avant cette date « fatidique »? Ou est-ce que la compagnie Apple profitera de ce moment pour blâmer Mercure qui rétrograde en cas de failles possibles?

Coïncidence ou conspiration, à vous de choisir!

