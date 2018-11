Montrez-moi votre soutien-gorge et je vous dirai qui vous êtes!

L’époque où le soutien-gorge beige en simple coton et aux larges bretelles est révolue… et c’est une bonne nouvelle! Désormais offerte dans une multitude de couleurs et de modèles, la brassière se veut davantage une alliée qu’une torture, du moins la plupart du temps. Et si votre choix de soutien-gorge révélait autre chose que votre intérêt pour les tendances de la mode ou votre besoin de confort au niveau de la poitrine? Voyons ça de plus près…

Après un premier brevet de soutien-gorge comportant quelques défauts de fabrication qui le rendent assez inconfortable, en 1859, les femmes doivent patienter quelques années avant de voir la brassière dite traditionnelle faire son apparition. En 1893, un soutien-gorge s’apparentant à une poche pour soutenir la poitrine arrive, mais ce n’est qu’en 1913 que la brassière séparant les deux seins voit le jour. Aujourd’hui, les femmes prennent parfois du plaisir à « s’amuser » avec leurs sous-vêtements, en les choisissant en dentelle ou d’une teinte éclatante. Même si vous possédez vous-même plusieurs brassières, pensez à votre modèle préféré… et découvrez ce qu’il révèle sur votre personnalité!

Le soutien-gorge à petits bonnets (qui recouvrent la moitié des seins)

Vous êtes une personne pour qui la simplicité, dans la vie, est extrêmement importante. Vous détestez vous casser la tête. Quand une relation amoureuse ou même une amitié devient trop compliquée, vous n’hésitez pas à y mettre un terme. La vie est trop courte pour niaiser avec ça!

Le soutien-gorge « push-up » (qui soutient et remonte la poitrine)

Vous ne manquez certainement pas de confiance en vous. D’ailleurs, vous n’avez pas peur de vous vanter qu’il s’agit d’une de vos belles qualités. Une séductrice dans l’âme, vous êtes du type à vouloir attirer l’attention sur vous. Puis, vous voulez toujours être en contrôle de la situation.

Le soutien-gorge sans bretelles

Un peu bohème sur les bords, votre côté aventureux est très dominant. Personne n’a l’esprit plus ouvert que vous! Les personnes qui jugent les autres, vous ne les portez pas dans votre cœur… Spontanée, sociable et coquine, votre rêve ultime est de parcourir le monde pour découvrir toutes ses beautés.

Le soutien-gorge qui s’attache à l’avant

Vous avez tendance à facilement pogner les nerfs… et vos proches vous le disent souvent, que ce soit pour vous taquiner ou vous remettre à votre place! Cependant, votre impatience légendaire est plus mignonne qu’énervante. Dans le fond, vous n’aimez pas perdre votre temps. Tout le monde comprend ça!

Le soutien-gorge en dentelle

Minutieuse et perfectionniste, vous ne faites jamais les choses à moitié. Le côté rationnel de votre personnalité prend souvent le dessus sur votre aspect foufou, mais quand l’envie vous prend de sortir de votre zone de confort, vous vous lancez tête première.

Et puis, vous reconnaissez-vous dans votre soutien-gorge?

Vous aimerez aussi