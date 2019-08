N’ayez pas peur de vous mouiller : c’est la journée du ballon d’eau!

L’été, les jours de chaleur intense s’enchaînent parfois les uns après les autres. Si vous cherchez un moyen différent et amusant de vous rafraîchir, en ce premier vendredi du mois d’août, cessez vos recherches immédiatement, car la réponse s’offre à vous d’elle-même! En effet, c’est aujourd’hui qu’on célèbre la Journée nationale du ballon d’eau. Qu’il soit bleu, rouge, vert ou jaune, ne perdez pas une seconde de plus pour remplir un ballon d’eau!

Mine de rien, le ballon d’eau est un des « jouets » favoris des enfants depuis des années et des années… et avouons-le, même en tant qu’adultes on a tendance à le trouver fort divertissant! Bref, vous savez désormais que c’est toujours le premier vendredi du mois d’août qu’on fête l’anniversaire du ballon d’eau, alors assurez-vous de garder cette date en tête. Vous pourriez même programmer un party piscine lors de cette journée… Juste une petite idée comme ça!

Il était une fois le ballon d’eau…

À quand remonte l’invention du ballon d’eau? Techniquement, on ne peut pas vraiment parler d’une « invention » en tant que telle car le ballon à gonfler – communément appelé une balloune – existait déjà (depuis 1824, même s’il a commencé à être vraiment populaire dans les années 1930). Il n’en demeure pas moins que ça prenait quelqu’un pour penser à le remplir d’eau. Ainsi, en 1950, un inventeur britannique du nom d’Edgar Ellington cherchait une façon de confectionner une chaussette imperméable. Après des heures passées dans son laboratoire, il en est venu à créer un type de bas en latex. Malheureusement pour lui, l’eau semblait toujours trouver un moyen de s’y infiltrer… Découragé, il a balancé sa « chaussette » en latex pleine d’eau à l’autre bout de la pièce et celle-ci a éclaté. Apparemment, le scientifique a trouvé cette explosion d’eau tellement spectaculaire qu’il a abandonné sur le champ son idée de bas imperméables pour créer un nouveau jeu : celui de la « grenade d’eau »!

Quand on dit que la vie est au courant… Monsieur Ellington ne s’attendait probablement pas à marquer des générations et des générations.

Le typique ballon d’eau a normalement une taille de 4 à 10 cm, mais lorsqu’il est rempli d’eau, son diamètre peut atteindre de 10 à 15 cm.

Impact environnemental

À noter que même si le plaisir est de mise, en cette Journée nationale du ballon d’eau, on tient à rappeler l’importance de ne pas tout bonnement laisser traîner lesdits ballons par terre, une fois « crevés ». Ils sont nocifs pour l’environnement. Puis, l’ingestion de ces ballons peut être extrêmement dangereuse pour les animaux. Au cours des années, on a découvert qu’il s’agissait réellement d’une cause de mortalité chez les oiseaux. Ainsi, n’oubliez pas de ramasser vos « déchets » de ballons d’eau.

Maintenant, amusez-vous un peu : ça fait du bien de retrouver son cœur d’enfant une fois de temps en temps!

