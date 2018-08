C’est la science qui le dit : nous ne ferons plus l’amour d’ici 2030. La raison ? L’hyperconnexion, qui aura le dessus sur notre vie intime.

David Spiegelhalter, un statisticien et professeur à l’Université de Cambridge, a remarqué que les citoyens de notre époque font beaucoup moins l’amour que leurs prédécesseurs.

Après avoir étudié les rapports sexuels des couples âgés de 16 à 64 ans, il s’est aperçu que le taux de fréquence avait diminué de 40 % en 20 ans, passant de 5 fois à 3 fois par mois. Selon ses estimations, les couples n’auront plus de relations intimes d’ici 2030.

Le problème est que les gens font désormais appel à Netflix, à leur téléphone intelligent et aux réseaux sociaux pour se désennuyer tandis qu’à l’époque… ils avaient recours au sexe !

Pour contrer les conclusions du professeur, il faudrait d’abord éviter les appareils numériques au lit, qui tuent l’appétit sexuel... et faire gare à la blague « Netflix and chill », qui pourrait finalement se révéler plus vraie que prévu.